ТАЛМУД

Талмýд ( еврейск. «изучение») — собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся между IV в. до н. э. и V в. н. э. В иудейской традиции рассматривается как запись «устной Торы», данной Богом Моисею вместе с письменной Торой. Т. представляет собой совмещение Мишны (кодификация обычного права в форме юридических положений и дидактических повествований) и Гемары (комментарий к Мишне). Важные термины и понятия Т.: таннаи — законоучители, мнения которых приводятся в Мишне, тосефта — сборники пояснений и дополнений к Мишне, составленные таннаями, амораи — авторы комментариев для Гемары, савораи — ученые VI–VII вв. н. э., осуществившие заключительную редакцию вавилонского Т., и гаоны — толкователи Т. и лидеры вавилонской еврейской общины раннеисламского периода.

Существует две редакции Т.: вавилонская и палестинская (иерусалимская). И вавилонский, и палестинский Т. по большей части написаны на смеси древнееврейского, среднееврейского и мишнаитского еврейского, но родными для их составителей были арамейские языки — иудейский вавилонский арамейский и палестинский иудео-арамейский; арамейские вставки есть в обеих редакциях. Начало талмудической традиции — составление Мишны — приписывается лидеру предводителю палестинской иудейской общины Иуде (III–II вв. до н. э.); однако, поскольку вавилонская община просуществовала дольше, вавилонский Т. стал более авторитетен в глазах позднейших иудеев, поэтому чаще всего под Т. подразумевают его вавилонскую редакцию.

Палестинский Т. содержит комментарий к 39 из 63 разделов Мишны, вавилонский — к 37. Замечания в палестинском Т. менее информативны и более трудны для интерпретации, чем в вавилонском, и вавилонский Т. предоставляет более широкий спектр мнений. Для палестинского Т. значительно менее характерны ссылки и на библейский текст, и на народные религиозно-магические представления и практики (волшебство, демонология, астрология): авторы палестинского Т. были более сосредоточены на комментировании Мишны, чем авторы вавилонского.

Последняя редакция палестинского Т. произошла в конце IV в. н. э., незадолго до упразднения Синедриона — собрания палестинской общины — императором Феодосием II. Наиболее полная редакция вавилонского Т., по преданию, была составлена по памяти раввином, прибывшим в исламскую Испанию в VIII н. э.

Лит. : Halivni D. W. Midrash, Mishnah, and Gemara. Cambridge–London, 1986. С. А. Коваль .