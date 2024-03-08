САМАРИЯ

Самáрия ( еврейск. Шомрон) — древний город в Израиле, центр одно­именной исторической области, получившей название по С. Столица Северного древнееврейского (Израильского) царства в 875–722 до н. э. Согласно Библии, столицу Израильского царства из г. Фирца в С. перенес около 875 до н. э. царь Омри, выкупив землю у израильтянина Шемера и построив на ней город С. Его преемник Ахав , женившись на финикийской царевне Иезавели, стал поддерживать в С. культ финикийского Баала. В 722/721 до н. э. С. была взята и частично разрушена ассирийским царем Саргоном II , после того как Израиль заключил союз с Египтом и попытался выйти из зависимости от Ассирии . Ассирийцы частично заселили г. С. и область С. переселенцами из других территорий, вследствие чего на основе смешения северных израильтян с пришельцами сформировался субэтнос самаритян, причислявший себя к израильтянам наряду с южными израильтянами (иудеями) и определявший себя как отдельная от них ветвь израильтян. Впоследствии иудейская историко-религиозная традиция отказывала самаритянам в признании их израильтянами, объявляя их потомками пришельцев. Около 630 до н. э. царь Иудеи Иосия присоединил С. и остальные территории бывшего Северного царства, остававшиеся в составе Иудеи до отторжения вавилонянами в начале VI в. до н. э. В конце IV в. до н. э. С. восставала против власти македонских завоевателей и была отстроена заново как эллинистический город, причем часть населения переселилась в Шехем. В римский период город перестроен царем Иродом I Великим , получившим С. от римского императора Августа , и переименован в его честь в Себастию (греческий перевод латинского «Августов» [город]). Позднее Себастия — крупный центр христианства. После сильного землетрясения 551 н. э. город пришел в упадок, к VIII в. н. э. превратился в деревню.

Лит. : Parrot A. Samaria, the capital of the kingdom of Israel. London, 1958. С. А. Коваль .