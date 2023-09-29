«Наро́ды мо́ря»

«Наро́ды мо́ря» — ­предложенное в XIX в. обозначение народов и групп выходцев из циркумэгейского ареала, совершавших в конце XIII — начале XII в. до н. э. набеги, нашествия и миграции на восток и известных прежде всего по египетским памятникам, где они именуются северянами с островов (за которые в Египте принимали Европу): «северянами-пришельцами», жителями «северных чужеземных стран, которые на островах» «посреди Великой Зелени» (моря). Вероятные соотнесения иероглифических наименований отдельных «Н. м.» на египетских памятниках ведут обычно в циркумэгейский ареал. Облик представителей «Н. м.» на египетских рельефах также указывает на их происхождение из этого ареала. Об их активности говорят также археологические данные и материалы греческой легендарной традиции. Первая их волна включала выходцев из народов, именующихся в египетских текстах «акайваша» (вероятно, ахейцы), «турша» (тирсены, т. е. этруски(?), созвучно также названию центра Труиса в Троаде, который сам мог быть связан с тирсенами), «луку» (ликийцы — жители хеттских стран Лукка в юго-западной Анатолии ), «шардана» (упоминавшиеся египтянами и ранее, с XIV в.; возможно, выходцы с Балкан; позднее известны на названной по ним Сардинии) и «шекелеш» (сикулы, впоследствии обитавшие на Сицилии). Эта волна известна по своему набегу на Египет в 5‑м году правления фараона Мернептаха (ок. 1219 до н. э. по средней хронологии); пришельцы и ливийцы напали на Зап. Дельту, но Мернептах их разгромил. В конце XIII в. до н. э. иллирийцы-­гиллы и иные северные соседи Микенской Греции разоряют Пелопоннес (так называемое «первое падение микенских дворцов» в археологии, первое нашествие Гераклидов в греческой традиции), греческие и иные эгейские группы совершают нашествия на южные берега Анатолии от Лукки до Кипра, борясь здесь с хеттами.

В начале XII в. до н. э. происходит известная по египетской надписи 5‑го года Рамсеса III из Мединет-­Абу опустошительная вой­на на северо-­западе Анатолии, в ходе которой некая страна народов, именовавшихся у египтян «пелесет» (видимо, пеласты-­пеласги бассейна Стримона и Троады) и «текер» (видимо, тевкры Троады) оказалась (незадолго до 5‑го года Рамсеса III) разорена какими‑то врагами, что вызвало набеги и миграции этих народов; в начатых таким образом вооруженных движениях приняли активное участие и другие группы, что вылилось в комплекс разрушительных миграций из бассейна Эгеиды на восток. В 5‑м году Рамсеса III (конец 1190‑х до н. э. по средней хронологии) группы пелесет, текер и турша, сдвинутые с места вышеупомянутым разорением, совершили набег на Египет, но были разбиты царем. Между тем группы выходцев из разных народов циркумэгейского пространства, среди которых надпись 8‑го года Рамсеса III выборочно называет «пелесет», «текер», «шакалуша», «дануна» (видимо, данайцы, то есть микенские греки) и «уашаша» (соотнесение неизвестно), сдвинутые с места теми же потрясениями, прошли на восток по Анатолии, разорив и уничтожив на своем пути некую большую политию Зап. Малой Азии (в египетских текстах — Арцава), Коде ( Киликия ) и все Хеттское царство . Их нашествию подверглись также Кипр и Каркемиш . Часть их, включавшая представителей пяти названных народов, повернула вдоль берегов Сирии на юг, разорила Амурру и по морю и по суше добралась до Египта, атаковав его на 8‑м году Рамсеса III (около 1190 — 1‑й половины 1180‑х до н. э. по средней хронологии), но вновь была им разбита. Пришельцы покорились Египту и осели в Южн. Палестине, образовав впоследствии общность филистимлян (тот же этноним, что «пелесет»). Другое образование пришельцев-­пелесет — Палистин — возникло тогда же в Сев. Сирии. В Киликии возникло государство, именовавшееся по-лувийски «Хиява» («Ахейская страна»), а по-семитски — «dnnуm» («дануна»-данайцы?). К тем же передвижениям надо относить поселение микенских греков — предков памфилов — на юге Анатолии.

По данным археологии известно, что в начале XII в. до н. э. был разорен целый ряд центров Анатолии (в том числе Илион — Шлиманова и греческая Троя = археологическая Троя VIIA; Тарс, Мерсин и хеттская столица Хаттуса ), Кипр, центры Леванта ( Угарит , Тир , Ашкелон и др.); на побережьях Анатолии и Леванта пришельцы часто приносили с собой позднемикенскую керамику cтиля Позднеэлладского III С (датируется примерно с исхода XIII в. до н. э.). Все это соотносится с сообщением о великом нашествии «Н. м.» при Рамсесе III. Коренные области Хеттского царства вместе с Хаттусой были в то же время разорены и заняты так называемыми (восточными) мушками — выходцами из бассейна Стримона на Южн. Балканах. В надписи 8‑го года Рамсеса III это отражено как сообщение об уничтожении Хеттского царства «Н. м.» в начале его правления. Названия мушков в египетских текстах нет; египтяне могли не называть их отдельно или включать в состав «пелесет» (поскольку пеласты также обитали на Стримоне).

Греческая легендарная традиция ­утверждает, что сразу после разорения Илиона и Сев.-Зап. Малой Азии ахейцами (Троянской вой­ны, помещаемой большинством греческих хронографов в конец XIII — начало XII в. до н. э.), «смесь народов», состоявшая из части греков, балканских и западномалоазиатских групп двинулась нашествием на восток (главными вождями в этом перемещении традиция называет Амфилоха, Калханта и Мопса; «дом Мопса» позднее упоминается в памятниках Киликии как одна из местных династий), несколькими пересекающимися потоками прошла Анатолию, а потом, свернув на юг вдоль берега, — Финикию , оседая по дороге, в том числе в Памфилии и Киликии. Видимо, сюжет об этом переселении восходит к великому нашествию «Н. м.» при Рамсесе III, а предание о Троянской вой­не имеет историческое ядро, отвечающее тому разорению Сев.-Зап. Малой Анатолии, которое согласно надписи 5‑го года Рамсеса III послужило началом этого нашествия (не названными в надписи разорителями будут в этом случае микенские греки, чьи группы — участники самого нашествия в надписи 8‑го года представлены, вероятно, как «дануна»).

Лит. : Гиндин Л. A., Цымбурский B. Л. Гомер и история Восточного Средиземноморья. М., 1996; История Древнего Востока. М., 1999; The Oxford History of the Ancient Near East. Vol. III. Oxford, 2022. А. А. Немировский .