КОВЧЕГ ЗАВЕТА
КОВЧЕГ ЗАВЕТА (евр. ארון הערת ,ארון הברית) - в иудаизме, ларь, в котором хранились священные реликвии евреев - Скрижали Завета с десятью заповедями (Исход 25:16; Второзаконье 10:5), данные Богом пророку Моисею на горе Синай.
Согласно книге Исход, Ковчег Завета был изготовлен по точным указаниям Бога: из дерева ситтим (предположительно акации), размером «два локтя с половиною» (около 125 см) в длину и «полтора локтя» (около 75 см) в ширину и высоту, изнутри и снаружи обит золотом. Из того же дерева были сделаны обитые золотом шесты для переноски Ковчега Завета, продетые в золотые кольца на его углах. На крышке Ковчега Завета, сделанной из чистого золота, размещались изваяния двух херувимов с распростёртыми вверх крыльями (Исход 25:10-22; 37:1-9).
Ковчег Завета являлся знаком Божия присутствия среди народа Израиля (2 Пар. 6:41; Пс. 131:8). В период Исхода местом хранения Ковчега Завета было Святое Святых скинии собрания (походный храм). Во время странствий на пути в Ханаан Ковчег Завета несли когены или левиты из семьи Каафа (Числ. 4:15; Втор. 31:9). После завоевания евреями Ханаана и Иерусалима Ковчег Завета был помещён в Святое Святых Иерусалимского храма, построенного в начале X века до нашей эры царём Соломоном. После разрушения этого храма вавилонянами в 586 до нашей эры Ковчег Завета был утрачен. Согласно 2-й книге Маккавейской, он был спрятан в пещере пророком Иеремией (2 Мак. 2:4-8). В восстановленном (Втором) Храме (конец VI века до нашей эры - 70 год нашей эры) Ковчега Завета не было, Святое Святых оставалось пустым.