КОВЧЕГ ЗАВЕТА

КОВЧЕГ ЗАВЕТА (евр. ארון הערת ,ארון הברית) - в иу­да­из­ме, ларь, в ко­то­ром хра­ни­лись свя­щен­ные ре­ли­к­вии ев­ре­ев - Скри­жа­ли За­ве­та с де­ся­тью за­по­ве­дя­ми (Исход 25:16; Второзаконье 10:5), дан­ные Бо­гом про­ро­ку Мои­сею на го­ре Си­най.

Со­глас­но книге Ис­ход, Ковчег Завета был из­го­тов­лен по точ­ным ука­за­ни­ям Бо­га: из де­ре­ва сит­тим (пред­по­ло­жи­тель­но ака­ции), раз­ме­ром «два лок­тя с по­ло­ви­ною» (около 125 см) в дли­ну и «пол­то­ра лок­тя» (около 75 см) в ши­ри­ну и вы­со­ту, из­нут­ри и сна­ру­жи обит зо­ло­том. Из то­го же де­ре­ва бы­ли сде­ла­ны оби­тые зо­ло­том шес­ты для пе­ре­нос­ки Ковчега Завета, про­де­тые в зо­ло­тые коль­ца на его уг­лах. На крыш­ке Ковчега Завета, сде­лан­ной из чис­то­го зо­ло­та, раз­ме­ща­лись из­вая­ния двух хе­ру­ви­мов с рас­про­стёр­ты­ми вверх крыль­я­ми (Исход 25:10-22; 37:1-9).

Ковчег Завета яв­лял­ся зна­ком Бо­жия при­сут­ст­вия сре­ди на­ро­да Из­раи­ля (2 Пар. 6:41; Пс. 131:8). В пе­ри­од Ис­хо­да ме­стом хра­не­ния Ковчега Завета бы­ло Свя­тое Свя­тых ски­нии со­б­ра­ния (по­ход­ный храм). Во вре­мя стран­ст­вий на пу­ти в Ха­на­ан Ковчег Завета не­сли ко­ге­ны или ле­ви­ты из се­мьи Каа­фа (Числ. 4:15; Втор. 31:9). По­сле за­вое­ва­ния ев­рея­ми Ха­наа­на и Ие­ру­са­ли­ма Ковчег Завета был по­ме­щён в Свя­тое Свя­тых Ие­ру­салим­ско­го хра­ма, по­стро­ен­но­го в начале X века до нашей эры ца­рём Со­ло­мо­ном. По­сле раз­ру­ше­ния это­го хра­ма ва­ви­ло­ня­на­ми в 586 до нашей эры Ковчег Завета был ут­ра­чен. Со­гласно 2-й кни­ге Мак­ка­вей­ской, он был спря­тан в пе­ще­ре про­ро­ком Ие­ре­ми­ей (2 Мак. 2:4-8). В вос­ста­нов­лен­ном (Вто­ром) Хра­ме (конец VI века до нашей эры - 70 год нашей эры) Ковчега Завета не бы­ло, Свя­тое Свя­тых ос­та­ва­лось пус­тым.

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