ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО

ИЗРАИЛЬСКОЕ ЦАРСТВО -древнее государство в Северной Палестине.

Гео­гра­фическим ядром Израильского царства был гор­ный ре­ги­он, про­тя­нув­ший­ся от северных под­сту­пов к Ие­ру­са­ли­му до Из­ре­ель­ской до­ли­ны; главными го­ро­да­ми это­го ре­гио­на бы­ли Си­хем (еврейский Ше­хем; современный На­блус; по-ви­ди­мо­му, пер­вая сто­ли­ца Израильского царства), Фир­ца (еврейский Тир­ца; сто­ли­ца Израильского царства в начале IX века), Са­ма­рия (еврейский Шом­рон; сто­ли­ца Израильского царства со 2-й четверти IX века и до кон­ца его су­ще­ст­во­ва­ния) и Ве­филь (евр. Бет-Эль). В пе­рио­ды уси­ле­ния Израильского царства под его кон­тро­лем на­хо­ди­лась вся Северная Па­ле­сти­на (вплоть до города Дан вклю­чи­тель­но, т. е. прак­ти­че­ски до современной из­ра­иль­ско-ли­ван­ской гра­ни­цы), а так­же Заи­ор­да­нье (тер­ри­то­рии, не­по­сред­ст­вен­но при­мы­каю­щие с вос­то­ка к реке Иор­дан и Мёрт­во­му мо­рю).

Со­глас­но Биб­лии , к X веку на тер­ри­то­рии Па­ле­сти­ны сло­жи­лось мо­гу­ще­ст­вен­ное еврейское цар­ст­во со сто­ли­цей в Ие­ру­са­ли­ме, од­на­ко по­сле смер­ти ца­ря Со­ло­мо­на (ко­то­рая мо­жет быть от­не­се­на к 920-м или 930-м годам) это цар­ст­во рас­ко­ло­лось на Се­вер­ное (Израильское царство) и Юж­ное (Иу­дей­ское цар­ст­во со сто­ли­цей в Ие­ру­са­ли­ме). Не­взи­рая на поч­ти по­сто­ян­ные вой­ны друг с дру­гом, два еврейских го­су­дар­ст­ва на­хо­ди­лись в тес­ной свя­зи. Зем­ли Израильского царства бы­ли бо­лее пло­до­род­ны­ми, чем зем­ли Иу­дей­ско­го цар­ст­ва; ре­мёс­ла и городская жизнь так­же бы­ли бо­лее раз­ви­ты, чем на юге. В пе­рио­ды военного уси­ле­ния Израильское царство стре­ми­лось пре­вра­тить Иу­дей­ское цар­ст­во в сво­его вас­са­ла. Ис­то­рия Израильского царства до начала IX века вклю­чи­тель­но из­вест­на нам толь­ко из биб­лей­ских пре­да­ний. На 2-ю треть - середину IX века при­хо­дит­ся рас­цвет Израильского царства. Это вре­мя прав­ле­ния ца­ря Ом­ри (ко­то­рый, со­глас­но Биб­лии, был ос­но­ва­те­лем Са­ма­рии) и его сы­на Аха­ва. Ко вре­ме­ни Аха­ва от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние Израильского царства в др. ис­точ­ни­ках (кро­ме Биб­лии) - в рас­ска­зе ас­сирийского ца­ря Сал­ма­на­са­ра III о бит­ве при Кар­ка­ре в 853 году. За пе­рио­дом по­ли­тической сла­бо­сти (2-я половина IX - начало VIII веков) по­сле­до­вал но­вый рас­цвет Израильского царства при Ие­ро­воа­ме II (786-746 годы).

В хо­де во­енных кам­па­ний 734-732 годов ас­сирийский царь Тиг­лат­па­ла­сар III пре­вра­тил Израильское царство в сво­его дан­ни­ка и зна­чи­тель­но умень­шил его тер­ри­то­рию. Со­бы­тия по­след­них лет су­ще­ст­во­ва­ния Израильского царства не­яс­ны. Со­глас­но од­ной из над­пи­сей ас­сирийского ца­ря Сар­го­на II, в пер­вый год сво­его прав­ле­ния (722 год) он раз­ру­шил Са­ма­рию и по­ло­жил ко­нец не­за­ви­си­мо­сти Израильского царства, но многие учё­ные счи­та­ют, что это про­изо­ш­ло ещё при его пред­ше­ст­вен­ни­ке Сал­ма­на­са­ре V. Так или ина­че, зна­чительная часть жи­те­лей Израильского царства бы­ла де­пор­ти­ро­ва­на Сар­го­ном II в от­да­лён­ные про­вин­ции Ас­си­рии , а на тер­ри­то­рии бывшего Израильского царства пе­ре­се­ле­ны лю­ди из др. стран. Од­на­ко в це­лом ме­ст­ное на­се­ле­ние со­хра­ни­ло многие тра­ди­ции древнееврейского язы­ка, куль­ту­ры и ре­ли­гии; сфор­ми­ро­вав­ший­ся на тер­ри­то­рии быв­ше­го Израильского царства свое­об­раз­ный эт­нос (са­ма­ри­тя­не) хо­ро­шо из­вес­тен по ан­тич­ным и средневековым ис­точ­ни­кам, не­боль­шие об­щи­ны са­ма­ри­тян со­хра­ни­лись до на­ших дней.

Со­глас­но Биб­лии, по­стро­ен­ный Со­ло­мо­ном в Ие­ру­са­ли­ме Храм яв­лял­ся един­ст­вен­ным ме­стом, где мож­но бы­ло со­вер­шать бо­го­слу­же­ние. Ца­ри же, ес­те­ст­вен­но, по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли свя­ти­ли­щам, на­хо­дя­щим­ся на тер­ри­то­рии Израильского царства (Ве­филь, Дан, Са­ма­рия). По­это­му они (и пре­ж­де все­го ос­но­ва­тель Израильского царства Ие­ро­во­ам I) трак­ту­ют­ся в Биб­лии как от­ступ­ни­ки, вся ис­то­рия Израильского царства пред­ста­ёт как гре­хов­ная, а ко­нец его - как за­слу­жен­ная ка­ра. На тер­ри­то­рии Израильского царства про­по­ве­до­ва­ли про­ро­ки биб­лей­ские (Илия, Ели­сей, Амос и Осия).

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