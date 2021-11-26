ИИСУС НАВИН На чтение: 1 минута

Предводитель израильских племён в период завоевания ими Ханаана.

Сын На­вина из ко­ле­на Еф­ре­мо­ва, по­мощ­ник Мои­сея в го­ды стран­ст­вия на­ро­да Из­раи­ля в пус­ты­не по­сле Ис­хо­да из Егип­та, за­тем его пре­ем­ник (Числ. 27:18–23). Позд­няя иу­дей­ская тра­ди­ция на­зы­ва­ет И. Н. ещё и про­ро­ком. Из­на­чаль­ным име­нем И. Н. бы­ло Осия, но Мои­сей из­ме­нил его на имя Иисус (Числ. 13:17). По ука­за­нию Мои­сея, И. Н. встал во гла­ве вои­нов в бит­ве про­тив ама­ли­ки­тян (Исх. 17:9–13), со­про­во­ж­дал Мои­сея на го­ру Си­най (Исх. 32:15–18), по­мо­гал ему в Ски­нии (Исх. 33:11). И. Н. был в чис­ле со­гля­да­та­ев, по­слан­ных Мои­се­ем для раз­вед­ки в зем­ле Ха­наа­на (Числ. 13–14), из ко­то­рых толь­ко он и Ха­лев, сын Ие­фон­ни­ин из ко­ле­на Иу­ди­на, по­ве­ри­ли, что Гос­подь при­ве­дёт Из­ра­иль к по­бе­де над на­ро­да­ми, на­се­ляв­ши­ми Ха­на­ан. По­это­му из все­го по­ко­ле­ния Ис­хо­да толь­ко они смог­ли пе­рей­ти Иор­дан и вой­ти в Зем­лю обе­то­ван­ную (Числ. 14:30). И. Н. стал во­ж­дём из­ра­иль­тян во вре­мя пе­ре­хо­да че­рез Иор­дан, во­ен. кам­па­нии в Ха­наа­не и по­сле­дую­ще­го раз­де­ле­ния Зем­ли обе­то­ван­ной ме­ж­ду ко­ле­на­ми Из­раи­ле­вы­ми (Втор. 3:28; Нав. 1:1–4). Умер в воз­рас­те 110 лет и был по­гре­бён в пре­де­ле собств. уде­ла в Фам­наф-Са­раи на Еф­ре­мо­вой го­ре, к се­ве­ру от го­ры Гаа­ша (Нав. 24:29–30).

О за­вое­ва­нии Ха­наа­на и раз­де­ле зе­мель рас­ска­зы­ва­ет вет­хо­за­вет­ная Кни­га Иису­са На­ви­на , вхо­дя­щая в цикл Книг Вто­ро­за­кон­ни­че­ской ис­то­рии [в иу­дей­ском ка­но­не – в раз­де­ле Не­би­им Ри­шо­ним (Ран­ние Про­ро­ки), в хри­сти­ан­ском ка­но­не – в раз­де­ле Ис­то­ри­че­ские Кни­ги]. Кни­га И. Н. по­ве­ст­ву­ет о пе­ре­хо­де че­рез Иор­дан, взя­тии Ие­ри­хо­на и за­клю­че­нии со­ю­за с г. Га­ва­он (гла­вы 1–9); опи­сы­ва­ет за­вое­ва­ние разл. час­тей Сев. и Юж. Па­ле­сти­ны (гла­вы 10–12), раз­дел зе­мель ме­ж­ду ко­ле­на­ми Из­раи­ле­вы­ми и ус­та­нов­ку гра­ниц тер­ри­то­рий (13–21:42); за­кан­чи­ва­ет­ся опи­са­ни­ем по­след­них дней жиз­ни И. Н. (21:43–24:30). Хо­тя кни­га и ос­но­ва­на на ран­них пре­да­ни­ях (воз­мож­но, вос­хо­дя­щих к 13–12 вв. до н. э.), она бы­ла со­став­ле­на в пе­ри­од, ко­гда из­ра­иль­ские пле­ме­на уже за­тро­ну­ло сме­ше­ние с др. эт­нич. груп­па­ми Ха­наа­на, по этой при­чи­не ак­цент на бес­ком­про­мисс­ном от­но­ше­нии к идо­ло­по­клон­ст­ву в ней наи­бо­лее си­лён. В кни­ге под­чёр­ки­ва­ет­ся, что за­вое­ва­ние Ха­наа­на, по­доб­но Ис­хо­ду, бы­ло де­лом Бо­жи­им. Гл. ус­ло­вия­ми по­бе­ды ста­но­вит­ся вер­ность Гос­по­ду и За­ко­ну (Нав. 1:7), а за­се­ле­ние зем­ли пред­став­ле­но как «бра­ни Гос­под­ни», где по­бе­ду при­но­сит не столь­ко во­ин­ская доб­лесть, сколь­ко по­мощь Бо­жия.

Мно­гие из совр. ис­сле­до­ва­те­лей по­ла­га­ют, что за­вое­ва­ние и за­се­ле­ние Ха­наа­на из­ра­иль­ски­ми пле­ме­на­ми бы­ло бо­лее слож­ным и дли­тель­ным про­цес­сом, чем это по­ка­за­но в Кни­ге Иису­са На­ви­на.

Ико­но­гра­фия. Наи­бо­лее ран­нее изо­бра­же­ние И. Н. со­хра­ни­лось в рос­пи­сях си­на­го­ги в Ду­ра-Ев­ро­пос (245–256). В рим. ка­та­ком­бах встре­ча­ет­ся изо­бра­же­ние И. Н. с гроз­дью ви­но­гра­да (сим­во­лом Ев­ха­ри­стии ) как од­но­го из со­гля­да­та­ев, вер­нув­ших­ся из зем­ли Ха­на­а­на. И. Н. пред­став­ля­ли юным вои­ном (мо­заи­ки ц. Сан­та-Ма­рия-Мад­жо­ре в Ри­ме, 432–440), бо­ро­да­тым пат­ри­ар­хом (ка­ро­линг­ская «Биб­лия Сан-Пао­ло-фуо­ри-ле-Му­ра», ок. 870), юно­шей в ко­ро­не (вит­раж ка­пел­лы Сент-Ша­пель в Па­ри­же, 13 в.). Уни­каль­ный цикл дея­ний И. Н. за­пе­чат­лён в ви­зант. ил­лю­ми­ни­ро­ван­ном «Свит­ке Иису­са На­ви­на» (сер. 10 в., Биб­лио­те­ка Ва­ти­ка­на), пред­по­ло­жи­тель­но ско­пи­ро­ван­ном с бо­лее ран­ней алек­сан­д­рий­ской ру­ко­пи­си. Ис­то­рии И. Н. по­свя­ще­но од­но из клейм «Рай­ских врат» фло­рен­тий­ско­го бап­ти­сте­рия (Л. Ги­бер­ти, 1424–52), её эпи­зо­ды пред­став­ле­ны на фре­сках в Кам­по­сан­то в Пи­зе (Б. Гоц­цо­ли, 1468–84). Изо­бра­же­ния И. Н. при­сут­ст­ву­ют в цик­лах ис­то­рии ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла («Сло­во Гри­го­рия На­зи­ан­зи­на», 879–882, Нац. б-ка, Па­риж; ви­зант. брон­зо­вые вра­та в ц. Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Мон­те-Сант-Анд­же­ло, Ита­лия, 1076; фре­ски Бла­го­ве­щен­ско­го и Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ров Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, 16–17 вв.). Как са­мо­сто­ят. сю­жет су­ще­ст­во­ва­ла ком­по­зи­ция «Яв­ле­ние ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла Иису­су На­ви­ну» (ико­на 13 в. из Ус­пен­ско­го со­бо­ра Мо­с­ков­ско­го Крем­ля); с 16 в. эту ком­по­зи­цию по­ме­ща­ли на рус. во­ин­ских зна­мё­нах. И. Н. на них по­ка­зан в во­ин­ских дос­пе­хах, в об­ли­ке зре­ло­го му­жа, сни­маю­ще­го обувь по по­ве­ле­нию ан­ге­ла.