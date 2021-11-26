ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ - святилище Господа, Бога Израилева, в Иерусалиме , пришедшее на смену Скинии Завета Господня.

Иерусалимский храм от­во­ди­лась центр. роль в вет­хо­за­вет­ном бо­го­слу­же­нии (Втор. 12:14), а сам он вос­при­ни­мал­ся не как жи­ли­ще Бо­га Все­выш­не­го, но как ме­сто яв­ле­ния Его Сла­вы и свя­щен­но­го Име­ни (3 Цар. 5:5, 8:20).

Пер­вый Иерусалимский храм был воз­ве­дён ца­рём Со­ло­мо­ном в начале X века до н. э. на го­ре Мо­риа (3 Цар. 5-6; 2 Пар. 2-4) и пред­став­лял со­бой зда­ние (дли­ной в 60, ши­ри­ной в 20, высотой в 30 лок­тей, при­мер­но 35: 10: 15 м) из ка­мен­ных бло­ков, ори­ен­ти­ро­ван­ное с вос­то­ка на за­пад, внут­ри об­ши­тое кед­ро­вым де­ре­вом. Храм при­мы­кал к цар­ско­му двор­цу, во­круг не­го (за ис­клю­че­ни­ем восточной сто­ро­ны) бы­ла трёхъ­я­рус­ная га­ле­рея (ие­циа), где рас­по­ла­га­лись бо­ко­вые слу­жеб­ные по­ме­ще­ния. Иерусалимский храм де­лил­ся на 3 час­ти: При­твор (улам), в хра­мо­вом дво­ре пе­ред При­тво­ром рас­по­ла­га­лись жерт­вен­ник для все­со­жже­ния, ли­тое мед­ное «мо­ре» и 10 омы­валь­ниц; Свя­ти­ли­ще (ге­хал) с зо­ло­чё­ным жерт­вен­ни­ком ку­ре­ния, 10 се­ми­свеч­ни­ка­ми и сто­ла­ми для хле­бов пред­ло­же­ния; Свя­тое Свя­тых (двир, да­вир) с 2 по­зо­ло­чен­ны­ми де­ревянными хе­ру­ви­ма­ми, под крыль­я­ми ко­то­рых на­хо­дил­ся Ков­чег За­ве­та Гос­под­ня - са­мый важ­ный пред­мет в Хра­ме, сим­во­ли­зи­ро­вав­ший бли­зость Бо­га со Сво­им на­ро­дом [по-ви­ди­мо­му, Свя­тое Свя­тых Хра­ма рас­по­ла­га­лось на ска­ли­стом вы­сту­пе, на­зы­вав­шем­ся «эвен штия» (буквально - ка­мень ос­но­ва­ния), ко­то­рый с древ­ней­ших вре­мён счи­тал­ся наи­бо­лее свя­щен­ной со­став­ляю­щей хра­мо­вой то­по­гра­фии]. Зна­чительная часть куль­то­вых дей­ст­вий со­вер­ша­лась в Свя­ти­ли­ще, а в Свя­тое Свя­тых, где не­зри­мо пре­бы­ва­ла Сла­ва Бо­жия, раз в год, в день Очи­ще­ния, мог вой­ти лишь пер­во­свя­щен­ник. Пер­вый Иерусалимский храм про­су­ще­ст­во­вал до 586 года до н. э. и был раз­ру­шен и раз­граб­лен ва­ви­ло­ня­на­ми при взя­тии Ие­ру­са­ли­ма. Уце­лев­шую ут­варь вы­вез­ли в Ва­ви­лон, а Ков­чег За­ве­та ис­чез.

Вто­рой Иерусалимский храм был по­стро­ен на мес­те Пер­во­го Хра­ма в 515 году до н. э., по­сле воз­вра­ще­ния иу­де­ев из пле­не­ния ва­ви­лон­ско­го, при Зо­ро­ва­ве­ле. В пе­ри­од Мак­ка­вей­ских войн Храм был раз­граб­лен и ос­к­вер­нён, а за­тем вновь ос­вя­щён в 165 году до н. э. (1 Мак. 4:36-61). В прав­ле­ние ца­ря Иро­да I Ве­ли­ко­го Иерусалимский храм был пе­ре­стро­ен, а хра­мо­вая го­ра рас­ши­ре­на по­сред­ст­вом ис­кусственной плат­фор­мы, об­рам­лён­ной пор­ти­ка­ми. Храм вре­мён ца­ря Иро­да I Ве­ли­ко­го, по раз­ме­рам и рос­ко­ши пре­вос­хо­див­ший пре­ды­ду­щие, ино­гда на­зы­ва­ют Треть­им Иерусалимским храмом. Он про­су­ще­ст­во­вал до 70 года н. э. и был раз­ру­шен римскими вой­ска­ми по взя­тии Ие­ру­са­ли­ма.

С Иерусалимским храмом свя­за­но мно­го со­бы­тий Но­во­го За­ве­та (смотрите Библия ): про­ро­че­ст­во о ро­ж­де­нии Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (Лк. 1:11-17), при­не­се­ние жерт­вы по­сле ро­ж­де­ния Ии­су­са (Лк. 2:22-24), про­ро­че­ст­ва Си­ме­о­на и Ан­ны (Лк. 2:25-38). В Иерусалимском храме был най­ден ро­ди­те­ля­ми 12-лет­ний Ии­сус (Лк. 2:42-49), позд­нее там же Он мно­го раз учил на­род и от­ту­да из­гнал тор­гов­цев (Мк. 11:15-17). В мо­мент Кре­ст­ной смер­ти Ии­су­са за­ве­са Иерусалимского храма ра­зо­рва­лась на­двое (Мф. 27:51).

Со­хра­ни­лась лишь плат­фор­ма Иерусалимского храма, а на её юго-западном уча­ст­ке - часть внеш­ней сте­ны (т. н. Сте­на Пла­ча). По­сле за­хва­та Па­ле­сти­ны ара­ба­ми на мес­те Иерусалимского храма бы­ли по­строе­ны ме­че­ти: Куб­бат ас-Сах­ра (Ку­пол Ска­лы) и Аль-Ак­са.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)