ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ
ИЕРУСАЛИМСКИЙ ХРАМ - святилище Господа, Бога Израилева, в Иерусалиме, пришедшее на смену Скинии Завета Господня.
Иерусалимский храм отводилась центр. роль в ветхозаветном богослужении (Втор. 12:14), а сам он воспринимался не как жилище Бога Всевышнего, но как место явления Его Славы и священного Имени (3 Цар. 5:5, 8:20).
Первый Иерусалимский храм был возведён царём Соломоном в начале X века до н. э. на горе Мориа (3 Цар. 5-6; 2 Пар. 2-4) и представлял собой здание (длиной в 60, шириной в 20, высотой в 30 локтей, примерно 35: 10: 15 м) из каменных блоков, ориентированное с востока на запад, внутри обшитое кедровым деревом. Храм примыкал к царскому дворцу, вокруг него (за исключением восточной стороны) была трёхъярусная галерея (иециа), где располагались боковые служебные помещения. Иерусалимский храм делился на 3 части: Притвор (улам), в храмовом дворе перед Притвором располагались жертвенник для всесожжения, литое медное «море» и 10 омывальниц; Святилище (гехал) с золочёным жертвенником курения, 10 семисвечниками и столами для хлебов предложения; Святое Святых (двир, давир) с 2 позолоченными деревянными херувимами, под крыльями которых находился Ковчег Завета Господня - самый важный предмет в Храме, символизировавший близость Бога со Своим народом [по-видимому, Святое Святых Храма располагалось на скалистом выступе, называвшемся «эвен штия» (буквально - камень основания), который с древнейших времён считался наиболее священной составляющей храмовой топографии]. Значительная часть культовых действий совершалась в Святилище, а в Святое Святых, где незримо пребывала Слава Божия, раз в год, в день Очищения, мог войти лишь первосвященник. Первый Иерусалимский храм просуществовал до 586 года до н. э. и был разрушен и разграблен вавилонянами при взятии Иерусалима. Уцелевшую утварь вывезли в Вавилон, а Ковчег Завета исчез.
Второй Иерусалимский храм был построен на месте Первого Храма в 515 году до н. э., после возвращения иудеев из пленения вавилонского, при Зоровавеле. В период Маккавейских войн Храм был разграблен и осквернён, а затем вновь освящён в 165 году до н. э. (1 Мак. 4:36-61). В правление царя Ирода I Великого Иерусалимский храм был перестроен, а храмовая гора расширена посредством искусственной платформы, обрамлённой портиками. Храм времён царя Ирода I Великого, по размерам и роскоши превосходивший предыдущие, иногда называют Третьим Иерусалимским храмом. Он просуществовал до 70 года н. э. и был разрушен римскими войсками по взятии Иерусалима.
С Иерусалимским храмом связано много событий Нового Завета (смотрите Библия): пророчество о рождении Иоанна Крестителя (Лк. 1:11-17), принесение жертвы после рождения Иисуса (Лк. 2:22-24), пророчества Симеона и Анны (Лк. 2:25-38). В Иерусалимском храме был найден родителями 12-летний Иисус (Лк. 2:42-49), позднее там же Он много раз учил народ и оттуда изгнал торговцев (Мк. 11:15-17). В момент Крестной смерти Иисуса завеса Иерусалимского храма разорвалась надвое (Мф. 27:51).
Сохранилась лишь платформа Иерусалимского храма, а на её юго-западном участке - часть внешней стены (т. н. Стена Плача). После захвата Палестины арабами на месте Иерусалимского храма были построены мечети: Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) и Аль-Акса.