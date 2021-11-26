ИЕРИХОН

ИЕРИХОН - комплекс археологических и исторических памятников в долине реки Иордан, на территории и в окрестностях города Ариха.

Телль-эс-Сул­тан - важ­ней­ший из ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков, со­дер­жит ма­те­риа­лы от ме­зо­ли­та до же­лез­но­го ве­ка (XI-I-е тысячелетие до н. э.) на западной ок­раи­не современного го­ро­да, телль высотой до 22 м, пло­ща­дью около 5 га. Ис­сле­до­ва­ния английского офи­це­ра Ч. Уор­ре­на в 1873 году, ав­ст­ро-германские (Э. Зел­лин и К. Ват­цин­гер, 1907-1909 годы), английские (Дж. Гар­станг, 1930-1936 годы) и ме­ж­ду­народные (К. Кень­он, 1952-1961 годы) экс­пе­ди­ций.

В ос­но­ва­нии тел­ля от­кры­то пря­мо­уголь­ное (6,5×3,5 м) «свя­ти­ли­ще» у ис­точ­ни­ка со сте­на­ми из кам­ней и стол­бов и 4-мет­ро­вый куль­тур­ный слой с ос­тат­ка­ми лёг­ких по­стро­ек и крем­нё­вым ин­вен­та­рём на­ту­фий­ской куль­ту­ры.

Наи­бо­лее мощ­ный (10 м) слой «до­ке­ра­ми­че­ско­го» не­оли­та; де­лит­ся на фа­зы А (IX-е - середина VIII-го тысячелетия) и В (середине VIII-го - середине VII-го тысячелетия). Площадь бо­лее 2,5 га об­не­се­на сте­ной из ка­мен­ных бло­ков (тол­щи­на бо­лее 2 м, со­хра­ни­лась на высоте до 7,6 м) и вы­руб­лен­ным в ска­ле рвом (ши­ри­на до 8,25, глу­би­на до 2,75 м). Внут­ри к сте­не при­строе­на ка­мен­ная баш­ня диа­мет­ром до 9 м.

Для фа­зы А ха­рак­тер­ны круг­лые и оваль­ные до­ма диа­мет­ром 4-6 м с по­ла­ми на ка­мен­ном ос­но­ва­нии и гли­ня­ной об­маз­кой, сте­на­ми из кам­ня или вы­пук­ло-во­г­ну­то­го сыр­цо­во­го кир­пи­ча, пе­ре­кры­тия пло­ские или ку­поль­ные из ка­мы­ша, по­кры­то­го гли­ной. В не­ко­то­рые до­ма ве­ли де­ревянные ле­ст­ни­цы. Ка­мен­ные зер­но­хра­ни­ли­ща высотой сввыше 3 м. Сре­ди на­хо­док - вкла­ды­ши сер­пов и жат­вен­ные но­жи из об­си­диа­на, ба­заль­то­вые и из­вест­ня­ко­вые сту­пы, зер­но­тёр­ки, пес­ты. Жи­те­ли воз­де­лы­ва­ли пше­ницу-эм­мер и од­но­зер­нян­ку, плён­ча­тый яч­мень, че­че­ви­цу, ово­щи. Скор­чен­ные по­гре­бе­ния под по­ла­ми до­мов или на от­кры­тых уча­ст­ках, ино­гда внут­ри зер­но­хра­ни­лищ. В кон­це фа­зы А по­яв­ля­ет­ся ри­ту­ал, ко­гда че­ре­па без ниж­ней че­лю­сти со­хра­ня­ли в до­мах. По­сё­лок был раз­ру­шен.

Для фа­зы В по­ка­за­тель­ны пря­мо­уголь­ные до­ма из гли­ня­ных си­га­ро­об­раз­ных кир­пи­чей (боль­шая ком­на­та с ок­руг­лён­ны­ми уг­ла­ми и под­соб­ные по­ме­ще­ния): ши­ро­кие две­ри, сте­ны и по­лы об­ма­за­ны из­ве­стью, на по­лах ци­нов­ки, в об­ма­зан­ных гли­ной уг­луб­ле­ни­ях - оча­ги. Кух­ни во дво­рах, вдоль стен по­стро­ек - не­глу­бо­кие ци­стер­ны для до­ж­де­вой во­ды. Со­су­ды из бе­ло­го из­вест­ня­ка, крем­нё­вые и слан­це­вые пла­сти­ны для со­став­ных сер­пов, свёр­ла, скреб­ки, че­реш­ко­вые на­ко­неч­ни­ки стрел и др., ка­мен­ные утя­же­ли­те­ли па­лок-ко­па­лок, зер­но­тёр­ки, ро­го­вые ос­но­вы сер­пов. Бо­лее ши­ро­кий ас­сор­ти­мент вы­ра­щи­вае­мых куль­тур, в т. ч. лён; на­ча­ло одо­маш­ни­ва­ния коз и овец при со­хра­не­нии зна­чительной ро­ли охо­ты.

По­яви­лись гли­ня­ные жен­ские ста­ту­эт­ки. На внутренней сто­ро­не тор­цо­вой сте­ны боль­шо­го пря­мо­уголь­но­го по­ме­ще­ния - специальная ни­ша, где стоя­ла ка­мен­ная ко­лон­ка (ве­ро­ят­но, сим­вол бо­же­ст­ва). Гос­под­ство­вал ри­ту­ал хра­не­ния че­ре­пов (ино­гда с гли­ня­ной или гип­со­вой мо­де­ли­ров­кой час­тей ли­ца, ин­кру­ста­ци­ей глаз мор­ски­ми ра­ко­ви­на­ми и ими­та­ци­ей во­лос би­ту­мом); есть груп­па из ста­туй муж­чи­ны, жен­щи­ны, ре­бён­ка поч­ти в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну, из гли­ны или гип­са на ка­мы­шо­вой ос­но­ве. По­сё­лок по­гиб вне­зап­но.

В эпо­ху «ке­ра­ми­че­ско­го» нео­ли­та (6000-4300 годы) оче­ви­ден куль­тур­ный рег­ресс: весь холм за­ни­ма­ли «жи­лые ямы» с оча­га­ми и лёг­кой на­зем­ной кон­ст­рук­ци­ей из гли­ны и мел­ких кам­ней. Сре­ди на­хо­док - гру­бые ка­мен­ные со­су­ды-ступ­ки, круп­ные крем­нё­вые вкла­ды­ши сер­пов. На фа­зе А (6000-5000 годы) поя­ви­лась при­ми­тив­ная ке­ра­ми­ка (ча­ши со сла­бо ок­руг­лы­ми или пря­мы­ми рас­хо­дя­щи­ми­ся стен­ка­ми, кув­ши­ны с вы­со­ким пря­мым гор­лом и пет­ле­вид­ны­ми руч­ка­ми у ос­но­ва­ния, горш­ки с руч­ка­ми-на­ле­па­ми) - гру­бая ку­хон­ная и тон­кая, по­кры­тая кре­мо­вым и по­верх не­го крас­ным ан­го­бом, об­ра­зую­щим не­га­тив­ный ор­на­мент в ви­де шев­ро­нов и тре­уголь­ни­ков, есть врез­ные зиг­за­ги и «ёлоч­ки». В слое фа­зы В (до 4300 года) ис­сле­до­ва­ны ос­тат­ки ка­мен­ной сте­ны ши­ри­ной 2-2,5 м. Поя­ви­лись ка­мен­ные мо­ты­ги. Ке­ра­ми­ка раз­но­об­раз­нее, ино­гда ло­щёная, по­яв­ля­ет­ся ко­рич­не­вый и чёр­ный ан­гоб, ха­рак­тер­ны ши­ро­кие, об­рам­лён­ные же­ло­ба­ми лен­ты, час­то с кре­мо­вым ан­го­бом, за­пол­нен­ные го­ри­зон­таль­ным ёлоч­ным ор­на­мен­том.

Слой ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка (3300-2300 годы, т. н. про­то­го­род­ской пе­ри­од) де­лит­ся на 3 фа­зы. Фа­за I (3300-3050 годы) не­вы­ра­зи­тель­на, ве­ро­ят­но, ос­тав­ле­на по­лу­ко­че­вы­ми ско­то­во­да­ми. На фа­зах II и III по­се­ле­ние име­ло обо­ро­нительную сте­ну (не­од­но­крат­но ре­кон­ст­руи­ро­ва­лась), про­сле­же­но уве­ли­че­ние плот­но­сти за­строй­ки, в кон­це III фа­зы - эле­мен­ты ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­ки, в т. ч. тер­ра­са­ми. Пря­мо­уголь­ные или ок­руг­лые до­ма с ка­мен­ны­ми мас­сив­ны­ми сте­на­ми, кир­пич­ные зер­но­хра­ни­ли­ща, ши­ро­ко при­ме­ня­лось де­ре­во. Раз­ру­ше­ние по­се­ле­ния это­го вре­ме­ни, как и дру­гих в Па­ле­сти­не в начале 3-й тре­ти III-го тысячелетия до н. э., свя­зы­ва­ют с втор­же­ния­ми се­мит­ских ко­че­вых пле­мён и по­хо­да­ми егип. фа­рао­нов.

По­се­ле­ние на­ча­ла сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (2300-2000 годы) - бес­по­ря­доч­но рас­по­ло­жен­ные лёг­кие по­строй­ки на тел­ле и ря­дом; по­строй­ку с круп­ны­ми кир­пич­ны­ми бло­ка­ми внут­ри (ал­та­ри?) рас­смат­ри­ва­ют как свя­ти­ли­ще или храм. На раз­ви­той фа­зе сред­не­го брон­зо­во­го ве­ка (2000-1550 годы) поя­ви­лись фор­ти­фи­ка­ци­он­ные сис­те­мы, со­че­таю­щие ка­мен­ные и кир­пич­ные сте­ны, зем­ля­ные ва­лы и др., свя­зан­ные с тра­ди­ци­ей, при­не­сён­ной с тер­ри­то­рии Си­рии, оче­вид­но, ха­наа­нея­ми. Слои позд­не­го брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ка со­хра­ни­лись пло­хо из-за эро­зии.

Ря­дом нек­ро­поль в основном ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка, ха­рак­тер­ны вы­руб­лен­ные в ска­ле ка­та­ком­бы, где по­гре­бе­но ино­гда до 400 человек. Не­ред­ко че­ре­па и ке­ра­ми­ку рас­по­ла­га­ли по кра­ям ка­ме­ры, в цен­тре на­хо­ди­лась гру­да ос­таль­ных кос­тей. Ке­ра­мические кув­ши­ны, пло­ские мис­ки, куб­ки с вы­со­ки­ми руч­ка­ми, двой­ные со­су­ды и т. д. ан­го­би­ро­ва­ны и ук­ра­ше­ны рос­пи­сью или резь­бой; встре­ча­ют­ся мед­ные то­по­ры и кин­жа­лы, позд­нее из­вест­ны ук­ра­ше­ния, туа­лет­ные при­над­леж­но­сти и др. В западной и северной час­тях тел­ля в по­гре­бе­ни­ях I-го тысячелетия со­хра­ни­лись из­де­лия из де­ре­ва, кос­ти, тка­ни, в т. ч. сту­лья и сто­ли­ки на 3 нож­ках, ана­ло­гич­ные еги­пет­ским, туа­лет­ные ко­ро­боч­ки с рез­ны­ми встав­ка­ми из кос­ти и др.

По­строй­ки пе­рио­да «до­ке­ра­мического» нео­ли­та ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют сле­да­ми од­но­го из древ­ней­ших го­ро­дов ми­ра с на­се­ле­ни­ем до 3 тыс. человек. Ма­те­риа­лы не­оли­та яв­ля­ют­ся од­ним из эта­ло­нов для хро­но­ло­гической шка­лы па­мят­ни­ков это­го вре­ме­ни в Па­ле­сти­не.

Раз­ру­ше­ние Иерихона опи­са­но в Биб­лии : сте­ны па­ли от зву­ка труб, го­род был вы­жжен до­тла, всё на­се­ле­ние (кро­ме блуд­ни­цы Ра­ав, впус­тив­шей вра­же­ских ла­зут­чи­ков) унич­то­же­но ев­рея­ми во гла­ве с Ии­су­сом На­ви­ном, дви­гав­ши­ми­ся в Из­ра­иль. Слои это­го раз­ру­ше­ния, ве­ро­ят­но, не сох­ра­ни­лись. У под­но­жия тел­ля - ис­точ­ник про­ро­ка Ели­сея (Эли­ши), по биб­лей­ско­му пре­да­нию, очи­стив­ше­го его «горь­кие во­ды».

Ие­ри­хон от биб­лей­ско­го пе­рио­да до Сред­не­ве­ко­вья

Со­глас­но Вет­хо­му За­ве­ту, ко­гда из­ра­иль­ские пле­ме­на по­де­ли­ли Ха­на­ан, зем­ля во­круг Иерихона дос­та­лась ко­ле­ну Ве­ниа­ми­на (Бень­я­ми­на). В эпо­ху Су­дей ею вла­де­ли моа­ви­тя­не, в со­став Из­ра­иль­ско­го цар­ст­ва воз­вра­ще­на при ца­ре Да­ви­де. Ло­ка­ли­за­ция Иерихона, вос­ста­нов­лен­но­го Ахии­лом Ве­фи­ля­ни­ном (3 Цар. 16:34) и раз­ру­шен­но­го в 587 году ва­ви­лон­ским ца­рём На­ву­хо­до­но­со­ром II, не яс­на. Ве­ро­ят­но, в пер­сид­ское, как и в эл­ли­ни­стическое, вре­мя эта тер­ри­то­рия, сла­вив­шая­ся ро­ща­ми баль­за­мо­вых де­ревь­ев, фи­ни­ко­вых пальм, боль­ши­ми уро­жая­ми, не бы­ла ур­ба­ни­зи­ро­ва­на, с эл­ли­ни­стического вре­ме­ни из­вест­но о на­ли­чии здесь кре­по­стей. В 63 году до н. э. Иерихон по­пал под власть рим­лян. Марк Ан­то­ний пе­ре­дал его египетской ца­ри­це Кле­о­пат­ре, император Ав­густ - иу­дей­ско­му ца­рю Иро­ду, ко­то­рый раз­гра­бил, за­тем бо­га­то от­стро­ил Иерихон и ок­ре­ст­но­сти, уст­ро­ив здесь зим­нюю ре­зи­ден­цию.

Го­род рим­ско­го и бо­лее позд­не­го вре­ме­ни, су­дя по все­му, на­хо­дил­ся на мес­те современной цен­тра Ари­хи. И. по­стра­дал во вре­мя Иу­дей­ской вой­ны 66-73 годов н. э. С 4 IV века Иерихон - один из важ­ных пунк­тов хри­сти­ан­ско­го па­лом­ни­че­ст­ва, упо­ми­на­ют­ся епи­ско­пы ме­ст­ной об­щи­ны, в середине VI века, при императоре Юс­ти­ниа­не, здесь по­строе­на церковь Бо­го­ро­ди­цы. В начале VII века Иерихон за­нят пер­са­ми, но от­воё­ван ви­зан­тий­ца­ми, в 630-е годы за­хва­чен ара­ба­ми в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний и пе­ре­жил эко­но­мический рас­цвет, но по­сле зем­ле­тря­се­ний с IX века при­шёл в упа­док. В 1099 году сдал­ся кре­сто­нос­цам, стал цен­тром тор­гов­ли и па­лом­ни­че­ст­ва, в конце XII века за­хва­чен Са­лах ад-Ди­ном, за­тем при­шёл в за­пус­те­ние. Ны­не дей­ству­ют монастырь Святого про­ро­ка Ели­сея с т. н. де­ре­вом Зак­хея; русское под­во­рье (1880-е годы, руи­ны по­строй­ки II века и мо­заи­ки).

К за­па­ду от современного го­ро­да, на хол­мах Ту­лул-Абу-эль-Алайк (рас­коп­ки с 1838 года, наи­бо­лее ши­ро­ко - Американской шко­лой восточных ис­сле­до­ва­ний в 1950-1951 годах и Университета геб­раи­сти­ки в 1973-1974 годах), рас­по­ло­жен ряд па­мят­ни­ков, в т. ч. эне­о­ли­ти­че­ское по­се­ле­ние. К пе­рио­ду Хас­мо­не­ев от­но­сят­ся зим­ний дво­рец с внутренним дво­ром (со­хра­ни­лись сте­ны с рос­пи­сью), бас­сейн с рас­по­ло­жен­ным юж­нее «па­виль­о­ном», ак­ве­дук. Юж­нее Иро­дом по­строе­ны зим­ние двор­цы. «Ран­ний» (пер­во­на­чаль­но ин­тер­пре­ти­ро­ван как гим­на­сий) - с дво­ром и по­ме­ще­ния­ми по 3 сто­ро­нам, с ба­ней из 6 по­ме­ще­ний (в не­ко­то­рых - мо­заи­ки). «Позд­ний» - с пор­ти­ком, вы­хо­дя­щим на про­то­ку (современный Ва­ди-Келт), за­ла­ми с ко­лон­на­ми, дво­ра­ми (один, имев­ший ни­шу, с ко­лон­на­ми в ио­ни­че­ском, дру­гой - в ко­ринф­ском сти­ле), ба­ней из 5 по­ме­ще­ний, жи­лы­ми и слу­жеб­ны­ми по­ме­ще­ния­ми и др.; при строи­тель­ст­ве ис­поль­зо­ва­лась как ме­ст­ная, так и римская тех­ни­ки, для ук­ра­ше­ния - на­стен­ная жи­во­пись, мо­заи­ки, стук­ко. Двор­цо­вый ком­плекс так­же вклю­чал ак­ве­дук и рас­по­ло­жен­ные на про­ти­во­по­лож­ном, юж­ном, бе­ре­гу про­то­ки по­ни­жен­ный сад с ка­мен­ны­ми фа­са­да­ми, ук­ра­шен­ны­ми ба­рель­е­фа­ми, ни­ша­ми, ко­лон­на­ми, бас­сейн, «ран­ний» дво­рец; выс­шую точ­ку за­ни­ма­ло квад­рат­ное по­ме­ще­ние с круг­лым за­лом (в ран­нем арабском пе­рио­де здесь, ве­ро­ят­но, рас­по­ла­га­лась не­боль­шая кре­пость). Ко II веку от­но­сит­ся римская вил­ла.

У Телль-эс-Сул­тан - руи­ны си­на­го­ги V-VIII веков, имев­шей вход с ко­лон­на­ми, мо­заи­ки. На Телль-Ха­сан, в цен­тре современного го­ро­да, - слои ви­зантийского и арабского вре­ме­ни, в т. ч. ба­зи­ли­ка с пор­ти­ком, 2 ал­та­ря­ми, мо­заи­ка­ми. Вос­точ­нее, в Хир­бат-эн-Нит­ла, в хо­де рас­ко­пок 1954 года най­де­ны ма­териа­лы, да­ти­руе­мые от эл­ли­ни­стического до арабского вре­ме­ни, по­строй­ки ви­зантийского или ран­не­араб­ско­го пе­рио­да, в т. ч. цер­ковь (IV/V-IX века, 5 раз пе­ре­страи­ва­лась, мо­заи­ки). В 3 км се­вер­нее современного го­ро­да, в Хир­бат-эль-Ма­фь­яр, - руи­ны охот­ничь­е­го двор­ца арабских ха­ли­фов (724-743 годы), где в эпо­ху кре­сто­нос­цев бы­ли воз­ве­де­ны цер­ковь (не со­хра­ни­лась) и мо­на­стырь (вос­ста­нов­лен в 1874 году).

К за­па­ду от современного го­ро­да - Со­ро­ко­днев­ная (Ис­ку­ше­ния) го­ра, где, по пре­да­нию, Ии­сус Хри­стос 40 дней по­стил­ся, ис­ку­шае­мый дья­во­лом. Вы­руб­лен­ный в ска­лах монастырь Ис­ку­ше­ния (IV век; от­стро­ен в современном ви­де в 1895 году); ос­тат­ки ог­ра­ды, ке­лий, церк­ви не­до­стро­ен­но­го мо­на­сты­ря на вер­ши­не го­ры.

Близ Иерихона так­же монастырь Святого Ге­ор­гия Хо­зе­ви­та (480-е годы; церковь Рож­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы XII века, пе­ре­строе­на в конце XIX - начале XX веков.; ча­сов­ня Свя­тых Иоан­на Хо­зе­ви­та и Ге­ор­гия Хо­зе­ви­та, мо­заи­ки VI век, рос­пи­си XII век.; ко­ло­коль­ня - 1952 год; пе­щер­ный храм Святого про­ро­ка Ильи на ме­сте его уеди­нён­ной жиз­ни); русский монастырь Святого Ха­ри­то­на Ис­по­вед­ни­ка (Фа­ран­ская лав­ра, IV век; вос­ста­нов­ле­на в 1903 году) в уще­лье Ва­ди-Келт; монастырь Святого Иоан­на Пред­те­чи в Бейт-ха-Ара­ва, око­ло ме­ста Кре­ще­ния Гос­под­ня; монастырь Преподобного Ге­ра­си­ма Иор­дан­ско­го (V век; главная цер­ковь - конец XIX века); ме­четь На­би-Му­са (1269 год) над пред­по­ла­гае­мым ме­стом гроб­ни­цы про­ро­ка Мои­сея и др.

Иллюстрации:

Телль-эс-Султан. Гли­ня­ная мас­кана че­ре­пе. Период «докерамического» неолита. Ам­ман­ский му­зей (Иор­да­ния).

Телль-эс-Султан. Крыш­ка ин­кру­сти­ро­ван­ной туа­лет­ной ко­ро­боч­ки. Де­ре­во, кость (по Дж. Барт­лет­ту).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)