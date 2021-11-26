ИЕРИХОН
ИЕРИХОН - комплекс археологических и исторических памятников в долине реки Иордан, на территории и в окрестностях города Ариха.
Телль-эс-Султан - важнейший из археологических памятников, содержит материалы от мезолита до железного века (XI-I-е тысячелетие до н. э.) на западной окраине современного города, телль высотой до 22 м, площадью около 5 га. Исследования английского офицера Ч. Уоррена в 1873 году, австро-германские (Э. Зеллин и К. Ватцингер, 1907-1909 годы), английские (Дж. Гарстанг, 1930-1936 годы) и международные (К. Кеньон, 1952-1961 годы) экспедиций.
В основании телля открыто прямоугольное (6,5×3,5 м) «святилище» у источника со стенами из камней и столбов и 4-метровый культурный слой с остатками лёгких построек и кремнёвым инвентарём натуфийской культуры.
Наиболее мощный (10 м) слой «докерамического» неолита; делится на фазы А (IX-е - середина VIII-го тысячелетия) и В (середине VIII-го - середине VII-го тысячелетия). Площадь более 2,5 га обнесена стеной из каменных блоков (толщина более 2 м, сохранилась на высоте до 7,6 м) и вырубленным в скале рвом (ширина до 8,25, глубина до 2,75 м). Внутри к стене пристроена каменная башня диаметром до 9 м.
Для фазы А характерны круглые и овальные дома диаметром 4-6 м с полами на каменном основании и глиняной обмазкой, стенами из камня или выпукло-вогнутого сырцового кирпича, перекрытия плоские или купольные из камыша, покрытого глиной. В некоторые дома вели деревянные лестницы. Каменные зернохранилища высотой сввыше 3 м. Среди находок - вкладыши серпов и жатвенные ножи из обсидиана, базальтовые и известняковые ступы, зернотёрки, песты. Жители возделывали пшеницу-эммер и однозернянку, плёнчатый ячмень, чечевицу, овощи. Скорченные погребения под полами домов или на открытых участках, иногда внутри зернохранилищ. В конце фазы А появляется ритуал, когда черепа без нижней челюсти сохраняли в домах. Посёлок был разрушен.
Для фазы В показательны прямоугольные дома из глиняных сигарообразных кирпичей (большая комната с округлёнными углами и подсобные помещения): широкие двери, стены и полы обмазаны известью, на полах циновки, в обмазанных глиной углублениях - очаги. Кухни во дворах, вдоль стен построек - неглубокие цистерны для дождевой воды. Сосуды из белого известняка, кремнёвые и сланцевые пластины для составных серпов, свёрла, скребки, черешковые наконечники стрел и др., каменные утяжелители палок-копалок, зернотёрки, роговые основы серпов. Более широкий ассортимент выращиваемых культур, в т. ч. лён; начало одомашнивания коз и овец при сохранении значительной роли охоты.
Появились глиняные женские статуэтки. На внутренней стороне торцовой стены большого прямоугольного помещения - специальная ниша, где стояла каменная колонка (вероятно, символ божества). Господствовал ритуал хранения черепов (иногда с глиняной или гипсовой моделировкой частей лица, инкрустацией глаз морскими раковинами и имитацией волос битумом); есть группа из статуй мужчины, женщины, ребёнка почти в натуральную величину, из глины или гипса на камышовой основе. Посёлок погиб внезапно.
В эпоху «керамического» неолита (6000-4300 годы) очевиден культурный регресс: весь холм занимали «жилые ямы» с очагами и лёгкой наземной конструкцией из глины и мелких камней. Среди находок - грубые каменные сосуды-ступки, крупные кремнёвые вкладыши серпов. На фазе А (6000-5000 годы) появилась примитивная керамика (чаши со слабо округлыми или прямыми расходящимися стенками, кувшины с высоким прямым горлом и петлевидными ручками у основания, горшки с ручками-налепами) - грубая кухонная и тонкая, покрытая кремовым и поверх него красным ангобом, образующим негативный орнамент в виде шевронов и треугольников, есть врезные зигзаги и «ёлочки». В слое фазы В (до 4300 года) исследованы остатки каменной стены шириной 2-2,5 м. Появились каменные мотыги. Керамика разнообразнее, иногда лощёная, появляется коричневый и чёрный ангоб, характерны широкие, обрамлённые желобами ленты, часто с кремовым ангобом, заполненные горизонтальным ёлочным орнаментом.
Слой раннего бронзового века (3300-2300 годы, т. н. протогородской период) делится на 3 фазы. Фаза I (3300-3050 годы) невыразительна, вероятно, оставлена полукочевыми скотоводами. На фазах II и III поселение имело оборонительную стену (неоднократно реконструировалась), прослежено увеличение плотности застройки, в конце III фазы - элементы регулярной планировки, в т. ч. террасами. Прямоугольные или округлые дома с каменными массивными стенами, кирпичные зернохранилища, широко применялось дерево. Разрушение поселения этого времени, как и других в Палестине в начале 3-й трети III-го тысячелетия до н. э., связывают с вторжениями семитских кочевых племён и походами егип. фараонов.
Поселение начала среднего бронзового века (2300-2000 годы) - беспорядочно расположенные лёгкие постройки на телле и рядом; постройку с крупными кирпичными блоками внутри (алтари?) рассматривают как святилище или храм. На развитой фазе среднего бронзового века (2000-1550 годы) появились фортификационные системы, сочетающие каменные и кирпичные стены, земляные валы и др., связанные с традицией, принесённой с территории Сирии, очевидно, ханаанеями. Слои позднего бронзового и раннего железного века сохранились плохо из-за эрозии.
Рядом некрополь в основном раннего бронзового века, характерны вырубленные в скале катакомбы, где погребено иногда до 400 человек. Нередко черепа и керамику располагали по краям камеры, в центре находилась груда остальных костей. Керамические кувшины, плоские миски, кубки с высокими ручками, двойные сосуды и т. д. ангобированы и украшены росписью или резьбой; встречаются медные топоры и кинжалы, позднее известны украшения, туалетные принадлежности и др. В западной и северной частях телля в погребениях I-го тысячелетия сохранились изделия из дерева, кости, ткани, в т. ч. стулья и столики на 3 ножках, аналогичные египетским, туалетные коробочки с резными вставками из кости и др.
Постройки периода «докерамического» неолита ряд исследователей считают следами одного из древнейших городов мира с населением до 3 тыс. человек. Материалы неолита являются одним из эталонов для хронологической шкалы памятников этого времени в Палестине.
Разрушение Иерихона описано в Библии: стены пали от звука труб, город был выжжен дотла, всё население (кроме блудницы Раав, впустившей вражеских лазутчиков) уничтожено евреями во главе с Иисусом Навином, двигавшимися в Израиль. Слои этого разрушения, вероятно, не сохранились. У подножия телля - источник пророка Елисея (Элиши), по библейскому преданию, очистившего его «горькие воды».
Иерихон от библейского периода до Средневековья
Согласно Ветхому Завету, когда израильские племена поделили Ханаан, земля вокруг Иерихона досталась колену Вениамина (Беньямина). В эпоху Судей ею владели моавитяне, в состав Израильского царства возвращена при царе Давиде. Локализация Иерихона, восстановленного Ахиилом Вефилянином (3 Цар. 16:34) и разрушенного в 587 году вавилонским царём Навуходоносором II, не ясна. Вероятно, в персидское, как и в эллинистическое, время эта территория, славившаяся рощами бальзамовых деревьев, финиковых пальм, большими урожаями, не была урбанизирована, с эллинистического времени известно о наличии здесь крепостей. В 63 году до н. э. Иерихон попал под власть римлян. Марк Антоний передал его египетской царице Клеопатре, император Август - иудейскому царю Ироду, который разграбил, затем богато отстроил Иерихон и окрестности, устроив здесь зимнюю резиденцию.
Город римского и более позднего времени, судя по всему, находился на месте современной центра Арихи. И. пострадал во время Иудейской войны 66-73 годов н. э. С 4 IV века Иерихон - один из важных пунктов христианского паломничества, упоминаются епископы местной общины, в середине VI века, при императоре Юстиниане, здесь построена церковь Богородицы. В начале VII века Иерихон занят персами, но отвоёван византийцами, в 630-е годы захвачен арабами в ходе арабских завоеваний и пережил экономический расцвет, но после землетрясений с IX века пришёл в упадок. В 1099 году сдался крестоносцам, стал центром торговли и паломничества, в конце XII века захвачен Салах ад-Дином, затем пришёл в запустение. Ныне действуют монастырь Святого пророка Елисея с т. н. деревом Закхея; русское подворье (1880-е годы, руины постройки II века и мозаики).
К западу от современного города, на холмах Тулул-Абу-эль-Алайк (раскопки с 1838 года, наиболее широко - Американской школой восточных исследований в 1950-1951 годах и Университета гебраистики в 1973-1974 годах), расположен ряд памятников, в т. ч. энеолитическое поселение. К периоду Хасмонеев относятся зимний дворец с внутренним двором (сохранились стены с росписью), бассейн с расположенным южнее «павильоном», акведук. Южнее Иродом построены зимние дворцы. «Ранний» (первоначально интерпретирован как гимнасий) - с двором и помещениями по 3 сторонам, с баней из 6 помещений (в некоторых - мозаики). «Поздний» - с портиком, выходящим на протоку (современный Вади-Келт), залами с колоннами, дворами (один, имевший нишу, с колоннами в ионическом, другой - в коринфском стиле), баней из 5 помещений, жилыми и служебными помещениями и др.; при строительстве использовалась как местная, так и римская техники, для украшения - настенная живопись, мозаики, стукко. Дворцовый комплекс также включал акведук и расположенные на противоположном, южном, берегу протоки пониженный сад с каменными фасадами, украшенными барельефами, нишами, колоннами, бассейн, «ранний» дворец; высшую точку занимало квадратное помещение с круглым залом (в раннем арабском периоде здесь, вероятно, располагалась небольшая крепость). Ко II веку относится римская вилла.
У Телль-эс-Султан - руины синагоги V-VIII веков, имевшей вход с колоннами, мозаики. На Телль-Хасан, в центре современного города, - слои византийского и арабского времени, в т. ч. базилика с портиком, 2 алтарями, мозаиками. Восточнее, в Хирбат-эн-Нитла, в ходе раскопок 1954 года найдены материалы, датируемые от эллинистического до арабского времени, постройки византийского или раннеарабского периода, в т. ч. церковь (IV/V-IX века, 5 раз перестраивалась, мозаики). В 3 км севернее современного города, в Хирбат-эль-Мафьяр, - руины охотничьего дворца арабских халифов (724-743 годы), где в эпоху крестоносцев были возведены церковь (не сохранилась) и монастырь (восстановлен в 1874 году).
К западу от современного города - Сорокодневная (Искушения) гора, где, по преданию, Иисус Христос 40 дней постился, искушаемый дьяволом. Вырубленный в скалах монастырь Искушения (IV век; отстроен в современном виде в 1895 году); остатки ограды, келий, церкви недостроенного монастыря на вершине горы.
Близ Иерихона также монастырь Святого Георгия Хозевита (480-е годы; церковь Рождества Богородицы XII века, перестроена в конце XIX - начале XX веков.; часовня Святых Иоанна Хозевита и Георгия Хозевита, мозаики VI век, росписи XII век.; колокольня - 1952 год; пещерный храм Святого пророка Ильи на месте его уединённой жизни); русский монастырь Святого Харитона Исповедника (Фаранская лавра, IV век; восстановлена в 1903 году) в ущелье Вади-Келт; монастырь Святого Иоанна Предтечи в Бейт-ха-Арава, около места Крещения Господня; монастырь Преподобного Герасима Иорданского (V век; главная церковь - конец XIX века); мечеть Наби-Муса (1269 год) над предполагаемым местом гробницы пророка Моисея и др.
Иллюстрации:
Телль-эс-Султан. Глиняная маскана черепе. Период «докерамического» неолита. Амманский музей (Иордания).
Телль-эс-Султан. Крышка инкрустированной туалетной коробочки. Дерево, кость (по Дж. Бартлетту).