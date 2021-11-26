ИЕРЕМИЯ
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Один из четырёх ветхозаветных великих пророков.
Пророчества И., а также сведения о его жизни содержатся в ветхозаветной Книге пророка Иеремии. Родом из Анафофа, города в земле колена Вениаминова; происходил из священнического рода Эвиатарова, сын Хелкиин. Начало пророческого служения И. датируется ок. 626. И. – свидетель религ. реформ иудейского царя Иосии и падения Ассирийской империи и Иудеи перед набиравшим мощь Нововавилонским царством (626–538 до н. э.); пережил осаду и падение Иерусалима (Иер. 37:15–38:28), но в плен угнан не был (Иер. 40:2–6). По всей видимости, умер в Египте, уведённый туда группой евреев, искавших убежища в Египте после убийства вавилонского наместника Иудеи.
Всю жизнь И. находился в конфликте с царями и придворными, со священниками иерусалимского храма и лжепророками. Он обвинял их в несоблюдении заповедей Бога Израилева, приведших к развращению народа и вавилонскому плену. Плен же, по мнению И., должен был стать очищением и началом покаяния Израиля. Согласно словам И., перед разрушением Иерусалима в городе не осталось невинных людей. Даже самого И. Бог заставил каяться за его неверие и ропот. Центр. место в проповеди И. занимает понятие «Слово Божие», обладающее огромной созидательной, но также и разрушительной силой, учение о тяжёлых последствиях греха и спасительной силе милости Божией.
Авторству И. традиционно приписывается Плач Иеремии – ветхозаветный поэтич. текст, в котором оплакивается разрушение Иерусалима.
День памяти И. в вост. Церкви – 1(14) мая.