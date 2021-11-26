ЕНОХ

ЕНОХ - старший сын Каина .

2) Ветхозаветный патриарх, потомок Сифа, сын Иареда, отец Мафусала и прадед Ноя, представитель седьмого поколения людей, считая от Адама.

В Вет­хом За­ве­те о Енохе ска­за­но, что он «хо­дил пред Бо­гом; и не ста­ло его, по­то­му что Бог взял его» (Быт. 5:24), что ин­тер­пре­ти­ру­ет­ся в хри­сти­ан­ской, ис­лам­ской и иу­дей­ской тра­ди­ци­ях в том числе так, что он был взят на не­бе­са, не вку­сив смер­ти. В Но­вом За­ве­те Енох упо­ми­на­ет­ся в ро­до­сло­вии Ии­су­са (Лк. 3:37), а так­же в По­сла­нии апостола Пав­ла к ев­ре­ям, где вос­хва­ля­ет­ся ве­ра Еноха: «Ве­рою Енох пе­ре­се­лен был так, что не ви­дел смер­ти; и не ста­ло его, по­то­му что Бог пе­ре­се­лил его» (Евр. 11:5). Со­глас­но пре­да­нию, яв­ле­ние Еноха вме­сте с Или­ей ожи­да­ет­ся пе­ред вто­рым при­ше­ст­ви­ем Хри­сто­вым. В ис­ла­ме Енох ото­жде­ст­в­ля­ет­ся с про­ро­ком Ид­ри­сом, ко­то­ро­го «взял» Бог. Ана­ло­гом Еноха в шу­ме­ро-ак­кад­ских ле­ген­дах яв­ля­ет­ся Эн­мен­ду­ран­на, седь­мой в спи­ске ца­рей. Об­раз Еноха - ар­хе­тип куль­тур­но­го ге­роя, пра­вед­но­го ца­ря, за­ко­но­учи­те­ля, «пра­ви­те­ля пра­ви­те­лей» все­го ми­ра: срок жиз­ни Еноха со­от­вет­ст­ву­ет чис­лу дней сол­неч­но­го го­да, что род­нит его с об­ра­зом со­ляр­но­го ге­роя или ца­ря; в апок­ри­фической тра­ди­ции Еноха во­пло­ща­ет со­бой так­же об­раз мис­ти­ка, об­щаю­ще­го­ся с Бо­гом, и ас­ке­та; в позд­них ле­ген­дах по­чи­та­ет­ся как ос­но­ва­тель пись­мен­но­сти и пер­во­об­раз ле­то­пис­ца (ему по­ру­че­но вес­ти ле­то­пись дел че­ло­ве­че­ских в по­тус­то­рон­нем ми­ре).

Из­вест­ны три апок­ри­фических про­из­ве­де­ния, на­пи­сан­ные от име­ни Еноха, са­мое древ­нее из ко­то­рых - так называемая «Пер­вая кни­га Ено­ха» (со­став­ле­на в IV/III-I веках до н. э., не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли да­ти­ру­ют ран­ние раз­де­лы эпо­хой Мак­ка­ве­ев ), со­хра­нив­шая­ся в копт­ской вер­сии. Пер­вые три эфи­оп­ских ма­ну­ск­рип­та «Пер­вой кни­ги Ено­ха» бы­ли об­на­ру­же­ны Дж. Брю­сом в Абис­си­нии и при­ве­зе­ны в Ев­ро­пу в 1773 году. Пер­вый пе­ре­вод на английский язык осу­ще­ст­в­лён Р. Ло­урен­сом и из­дан в Окс­фор­де в 1821 году. На русский язык текст пе­ре­ве­дён протоиереем А. Смир­но­вым в 1888 году. Копт­ская вер­сия, ве­ро­ят­но, яв­ля­ет­ся пе­ре­во­дом, вос­хо­дя­щим к греческому тек­сту IV-VI веков (Копт­ская цер­ковь при­чис­ля­ла «Кни­гу Ено­ха» к ка­но­ни­че­ским), од­на­ко во­прос о язы­ке ори­ги­на­ла до сих пор ос­та­ёт­ся от­кры­тым: ис­сле­до­ва­те­ли при­хо­дят к вы­во­ду, что он мог быть на­пи­сан как на ев­рей­ском, так и на ара­мей­ском язы­ке. «Вто­рая кни­га Ено­ха» дош­ла лишь в славянском пе­ре­во­де X-XI веков н. э. Про­стран­ная вер­сия «Сла­вян­ско­го Ено­ха» бы­ла пе­ре­ве­де­на с гре­че­ско­го. Пе­ре­вод крат­кой ре­дак­ции (так называемый Ува­ров­ский и Ака­де­ми­че­ский спи­ски), воз­мож­но, был осу­ще­ст­в­лён с ев­рей­ско­го. В сво­ей ос­но­ве славянская вер­сия кни­ги вос­хо­дит к ори­ги­на­лу I века н. э., в ко­то­ром про­сле­жи­ва­ет­ся ме­со­по­там­ское, от­час­ти еги­пет­ское и осо­бен­но иранское влия­ние. Со­став­ле­ние «Треть­ей кни­ги Ено­ха», или «Кни­ги не­бес­ных Двор­цов», да­ти­ру­ет­ся учё­ны­ми по-раз­но­му - от III до VII веков н. э. Она со­дер­жит опи­са­ние не­бес­но­го пу­те­ше­ст­вия из­вест­но­го па­ле­стин­ско­го за­ко­но­учи­те­ля I-II веков н. э. раб­би Иш­ма­эла.

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