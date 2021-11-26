БЕНХАДАД На чтение: 1 минута

Династическое имя нескольких царей арамейского Дамасского царства.

Б. I (ок. 900—870 до н. э.) — сын Табриммона, вступил в конфликт Иудеи и Израиля на стороне первой и захватил значительную часть территории второго.

Б. II (ок. 870—842 до н. э.) — сын Б. I. Неудачно воевал с израильским царем Ахавом, которому вернул почти все ранее занятые Дамаском израильские территории. В 853 до н. э. вместе с Ахавом и другими участвовал в битве при Каркаре против Салманасара III; упомянут в ассирийских источниках как Адад-идри. Убит своим военачальником Хазаилом.

Б. III (ок. 805—780 до н. э.) — сын Хазаила. Ок. 796 г. до н. э. разбит ассирийским царем Ададнерари III и стал его данником, в результате чего израильский царь Иоас вернул ранее занятые Дамаском израильские земли.

Автор статьи: А. А. Немировский.

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