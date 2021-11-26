АММОН, АММОНИТЯНЕ

Западносемитский племенной союз и царство в Заиорданье.

Основан во второй четверти II тысячелетия до н. э. родственной израильтянам ветвью племен ибри, в племенных генеалогиях возводившейся к легендарному первопредку-эпониму Бен-Амми, брату Моава, сыну Лота, брата Авраама. По-видимому, во второй половине XIV в. до н. э. у южной оконечности Мертвого моря обитала племенная общность пришельцев-ибри, связанная племенными генеалогиями с именем Лота. В конце XIV в. она распалась, а отдельные племена отступили вдоль восточного берега Мертвого моря к северу. Одним из таких племен были А., поселившиеся к северо-востоку от Мертвого моря, со столицей в другом центре, получившем отныне название Раббат-Аммон (греко-римская Филадельфия, современный Амман, заселен с III тысячелетия до н. э.). На юго-западе А. граничил с Моавом от верховьев р. Арнон до Иордана, на западе — с ханаанейскими городами-государствами за Иорданом, на севере и в центральном Галааде — с арамеями и амореями Башана. В начале XIII в. район А. был затронут кампаниями Рамсеса II в Заиорданье, и А. должен был, очевидно, покориться Египту . К концу XIII в. Хешбон захватил западную полосу территории А. (часть Галаада и далее на юго-восток до верхнего Арнона), в начале XII в., когда Хешбонское царство было разгромлено и захвачено израильтянами, эти земли перешли к Израильскому царству , откуда берет начало многовековой территориальный конфликт между А. и Израилем. Во второй половине XII–XI вв. А. неоднократно воевали с Израилем; царь А. Наас вторгался в Галаад, но был разбит Саулом (конец XI в.). В начале X в. инициатива переходит к Израилю: Давид разбил царя Аннона, сына Нааса, захватил Раббат-Аммон и аннексировал всю страну, оставив, однако, своим наместником на территории А. Сови, брата Аннона. Со смертью Давида А. восстановил независимость. В 853 г. Вааса, царь А., в качестве младшего союзника царя Израиля Ахава участвовал в битве против ассирийского царя Салманасара III при Каркаре, но уже ок. 852–851 А. оказались союзниками Меши, царя Моава в его войне против Иосафата, царя Иудеи . В середине VIII в. А. попадает в вассальную зависимость от Иудеи, затем — от Рецина, царя Дамаска, а с 733 — от Ассирии. Цари А. конца VIII–VII вв. до н. э. (Шаниб, Закур, Ярихэзер, Пудуил, Амминадав I, Хиссаил) оставались верными вассалами ассирийцев. В эпоху краха Ассирии А. должен был покориться Египту (ок. 620 до н. э.), а затем Вавилону (604). В качестве вавилонских союзников А. атаковали ок. 600 перешедшую на сторону Египта Иудею. Ок. 589 при царе Баалисе А. в союзе с Иудеей, Моавом и другими восстал против Вавилона и был разгромлен и аннексирован Навуходоносором II в 582. После этого в течение трех веков А. составляли особый округ в составе Вавилонской, а затем Персидской и, наконец, эллинистических держав (в последних — округ Аммонитида, с 332). С VI в. наместниками этого округа были представители знатной иудейской семьи Тобиадов. В V в. до н. э. А. оказывали противодействие деятельности Неемии в Иерусалиме. Ок. конца III в. до н. э. А., по-видимому, был включен в орбиту влияния арабской державы набатеев; А. сохраняли этническую обособленность еще некоторое время и иногда существовали независимо (в 163 до н. э. А., выступая как отдельная общность под предводительством Тимофея, были разбиты Маккавеями и уступили им область города Иазера — Перею), но к I в. н. э. окончательно подчинились набатеям и во II в. н. э. были полностью арабизированы.

Автор статьи: Немировский А.А.

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