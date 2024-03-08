ТАКСИЛА

Тáксила ( санскр. Taks.aśilā — «отесанная скала») — город в долине Инда, на территории современного Пакистана. Руины Т. лежат приблизительно в 35 км от г. Равалпинди. Т. находилась на пересечении путей, соединявших Средний Восток (Персию), Индию, т. е. на «Царской дороге», и Центральную Азию.

Время появления Т. установить в точности не представляется возможным. Вероятно, подъем Т. относится к периоду присоединения Сев.-Зап. Индии к персидской империи Ахеменидов . В 326 до н. э. Александр Македонский захватил Т. без боя. В III в. до н. э. на контроль над Т. претендовали Маурьи . В дальнейшем Т. принадлежала индо-грекам, сакам, индо-парфянам. Т. упоминается как место деятельности апостола Фомы и неопифагорейца Аполлония Тианского. С I в. н. э. Т. была важнейшей частью Кушанского царства .

Упадок Т. приходится на период вторжения гуннов-эфталитов в Южн. Азию в V в. н. э.

Т. являлась главным политическим, экономическим и культурным центром области Гандхара. Т. была одним из центров формирования древнеиндийского эпоса и распространения буддизма в Центральную Азию.

Лит. : Ильин Г. Ф . Древний индийский город Таксила. М., 1958; Dani A. H . The historic city of Taxila. Paris, 1986. М. Д. Бухарин .