САТАВАХАНЫ

Сатавахáны ( санскр. Sātavāhana; досл. «движимый семью (конями)») — династия, иначе называемая Андхра, контролировавшая в II в. до н. э. — II в. н. э. большую часть Центральной Индии (Декан), включая побережье Аравийского моря и Бенгальского залива. Судя по самоназванию, С. идентифицировали себя с Солнечной династией. Ссылки на С. как на династию Андхра указывают на то, что прародиной С. мог быть Вост. Декан. В историографии есть мнение о том, что С. происходят с территории современной Махараштры, т. е. из Зап. Декана — в этом регионе найдены основные наиболее ранние памятники эпиграфики С.

Столицей С. был город Пратиштхана (Пайтан), откуда С. вытеснили местную династию Видарбха.

С. выступили объединительной силой после упадка династий Маурьев и Канва, конкурируя в I в. н. э. в Зап. Индии с Западными сатрапами (индо-скифами), занимавшими более северные регионы (современный штат Гуджарат). С индо-скифами С. боролись за контроль над потоками товаров из Средиземноморья, о чем говорит «Перипл Эритрейского моря», упоминающий царей династии С. под наименованием Σανδάνης; родовое имя Шатакарни встречается в «Перипле» как Σαραγάνος (52: 17. 18‒19). Наибольшего успеха в борьбе за увеличение территории С. добились при Готамипутре Шри Шатакарни (около 50 — 70 н. э.), когда была установлена власть С. над Деканом и большей частью побережья Аравийского моря в Зап. Индии. Надписи и перечеканенные монеты показывают, что наиболее известный царь Зап. Кшатрапов Нахапана также вел вой­ну с С. и, вероятно, был разбит Готамипутрой Шатакарни.

С. внесли значительный вклад в поддержку буддизма: была отреставрирована ступа в Санчи (ныне Мадхъя-прадеш), считающаяся наиболее ранним памятником данного типа (III в. до н. э.).

Анализ монетных выпусков С. позволяет установить следующую последовательность царей: Симука Сатавахана, Шатакарни (I в. до н. э. — I в. н. э.), Готамипутра Шри Шатакарни (около 50 — 70 н. э.), Васиштхипутра Шри Пулумави (около 70 — 95) — его сын, Шри Сундара Шатакарни (2-я половина 83 — 1-я половина 84), Васиштхипутра Шри Шатакарни (около 95 — 105) — его брат, сын Готамипутры Шри Шатакарни, Шива Скандха Шатакарни, Гота­мипутра Яджьня Шри Шатакарни (около 105 — 132).

Лит .: Ray H. P . Monastery and Guild: Commerce under the Sātavāhanas Delhi. Oxford, 1986; Cribb J . Numismatic Evidence for the Date of the «Periplus» // Indian Numismatics, History, Art and Culture: Essays in Honour of Dr. Parameshwari Lal Gupta / Ed. by D. W. MacDowall, S. Sharma, S. Garg. Vol. 1. New Delhi, 1992. P. 131‒145; Pieper W . The Satavahanas. Dominant Indigenous Power of the Deccan and Central India (ca Ist Century B. C. — Early IInd Century A. D.) // Bopearachchi O ., Pieper W . Ancient Indian Coins. Turnhout, 1999. P. 37‒41. М. Д. Бухарин.