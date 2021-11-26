ПАНДЬИ

ПАНДЬИ - династия, правившая в Южной Индии на территории к югу от реки Кавери в III веке до нашей эры - начале XIV века нашей эры. Впервые упоминается в труде «Индика» древнегреческого путешественника и историка Мегасфена .

Го­су­дар­ст­во Пандьи в I-III веках нашей эры ве­ло об­шир­ную морскую тор­гов­лю с Римской им­пе­ри­ей , Юго-Восточной Ази­ей, стра­на­ми Ближ­не­го Вос­то­ка и Ки­та­ем.

В VII веке Пандьи бо­ро­лись за ге­ге­мо­нию в Южной Ин­дии с Пал­ла­ва­ми, Ча­лукь­я­ми, Раш­тра­ку­та­ми, Чо­ла­ми и другими, а так­же с государством Лан­ка (остров Шри-Лан­ка).

В 1-й половине IX века войско Пандьи вторг­лось в Лан­ку, за­хва­ти­ло и раз­гра­би­ло сто­ли­цу син­галь­ско­го государства Ану­рад­ха­пу­ру, од­на­ко вско­ре бы­ло вы­тес­не­но син­галь­ской ар­ми­ей при под­держ­ке Пал­ла­вов. В конце X - начале XI веков Пандьи по­ко­ре­ны Чо­ла­ми, от вла­сти ко­то­рых су­ме­ли ос­во­бо­дить­ся в XIII веке. В этот пе­ри­од на­хо­ди­лись в сою­зе с Лан­кой, за­кре­п­лён­ном ди­на­стическим бра­ком. В пе­ри­од прав­ле­ния Джа­та­вар­ма­на Сун­да­ра (1251-1268) влия­ние Пандьи в южно-индийском ре­гио­не зна­чи­тель­но уси­ли­лось и рас­про­стра­ни­лось на Лан­ку и ряд других тер­ри­то­рий.

В 1311 году го­су­дар­ст­во Пандьи бы­ло раз­гром­ле­но пол­ко­вод­цем Де­лий­ско­го сул­та­на­та Ма­ли­ком Ка­фу­ром. По­сле рас­па­да сул­та­на­та кня­же­ст­ва, воз­глав­ляв­шие­ся пред­ста­ви­те­ля­ми ро­да Пандьи, на­хо­ди­лись под вла­стью Вид­жая­на­га­ра, от ко­то­рой без­ус­пеш­но пы­та­лись ос­во­бо­дить­ся в 1470 и 1583 годы. По­след­нее упо­ми­на­ние о Пандьи от­но­сит­ся к концу XVI века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)