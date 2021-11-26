ПАЛЛАВЫ
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ПАЛЛАВЫ - династия, правившая в южной Индии к северу от реки Кавери (ныне штат Тамилнад) в III (по другим данным, начало IV века) в III-IX веках.
Сведения о Паллавах противоречивы. Согласно источникам, Паллавы первоначально были вассалами южноиндийской династии Сатаваханов, затем мигрировали в район города Канчипурам, который вскоре стал столицей созданного ими царства Анандадеша.
Исповедовали преимущественно шиваизм. Наивысшего могущества достигли в конце VI-VII веках. Успешно воевали с Чалукьями, захватили их столицу город Ватапи (ныне Бадами), подчинили своему контролю часть земель Чолов, вторгались на остров Шри-Ланка.
При Паллавах велось масштабное храмовое строительство в Мамаллапураме (ныне объект Всемирного наследия) и Канчипураме, которые стали важными религиозными и культурными центрами Южной Индии. Государство Паллавов оказывало значительное культурное влияние на Юго-Восточную Азию. В конце IX века оно было подчинено Чолами; правители из рода Паллавов до XII века оставались их вассалами.