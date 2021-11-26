МОХЕНДЖО-ДАРО

МОХЕНДЖО-ДАРО - мо­хенд­жо­да­ро («Холм мёрт­вых»), современное на­зва­ние круп­ней­ше­го и од­но­го из наи­бо­лее со­хра­нив­ших­ся го­ро­дов ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции (2600/2500–1800/1700 годы до н. э.).

На­хо­дит­ся в до­ли­не реки Инд, в 28 км юж­нее современного города Лар­ка­на (провинция Синд, Па­ки­стан). В древ­но­сти рас­по­ла­гал­ся ме­ж­ду Ин­дом на за­па­де и реки Гхаг­гар-Ак­ра (ны­не су­хое рус­ло) на вос­то­ке. От­крыт чи­нов­ни­ком Ар­хео­ло­гической служ­бы Ин­дии Р.Д. Ба­нер­д­жи; он же про­вёл пер­вые рас­коп­ки в се­зо­не 1921-1922 годов.

В 1920-х годах под об­щим руководством Дж. Мар­шал­ла рас­коп­ки на отдельных уча­ст­ках ве­ли Г. Хар­гривс, М.С. Ватс, Э. Мак­кей , К.Н. Дик­шит, А.Д. Сид­ди­ки; Э. Мак­кей про­дол­жал ис­сле­до­ва­ния до 1931 года. В 1945-1951 годах рас­коп­ки про­ве­ли А.Х. Да­ни и М. Уи­лер (с 1947 под эги­дой От­де­ла ар­хео­ло­гии и му­зе­ев пра­ви­тель­ст­ва Па­ки­ста­на), в се­зо­не 1964-1965 годов - американская экс­пе­ди­ция во гла­ве с Дж. Ф. Дейл­сом.

Позд­нее про­во­ди­лись толь­ко ох­ран­ные рас­коп­ки при рес­тав­ра­ции. В 1980-х годах немецкие и итальянские ис­сле­до­ва­тель­ские груп­пы под руководством М. Ян­се­на и М. То­зи за­ни­ма­лись изу­че­ни­ем ар­хитектурных ос­тат­ков, сбо­ра­ми ма­те­риа­лов, кар­то­гра­фи­ро­ва­ни­ем по­верх­но­сти с по­мо­щью современных ме­то­дов.

Со­хра­нив­шая­ся пло­щадь - бо­лее 250 га, мощ­ность куль­тур­ных сло­ёв свыше 20 м (ран­ние не ис­сле­до­ва­ны, так как на­хо­дят­ся ни­же уров­ня под­поч­вен­ных вод). Вы­деле­но 7 пе­рио­дов. Ис­сле­до­ван­ные по­строй­ки (из обож­жён­но­го кир­пи­ча, с ис­поль­зо­ва­ни­ем сыр­цо­во­го кир­пи­ча и де­ре­ва) от­но­сят­ся в основном к позд­не­ха­рапп­ско­му пе­рио­ду (около 2200-1900 годов до н. э.).

В Мохенджо-Даро (на­се­ле­ние до 35 тыс. человек) вы­де­ля­ют­ся 2 основные час­ти – пря­мо­уголь­ная в пла­не «Ци­та­дель» и «Ниж­ний го­род»; обе ок­ру­же­ны мощ­ны­ми сте­на­ми. Сте­ны, как и плат­фор­мы, на ко­то­рых стоя­ли круп­ные зда­ния, ско­рее все­го, слу­жи­ли как опо­ры и ис­поль­зо­ва­лись для за­щи­ты от на­вод­не­ний. В «Ци­та­де­ли» ис­сле­до­ва­ны боль­шое зда­ние с ко­лон­на­ми и ог­ром­ной ём­ко­стью для во­ды - «Боль­шой бас­сейн», пред­по­ло­жи­тель­но слу­жив­ший для ри­ту­аль­ных омо­ве­ний. Ря­дом бы­ло «Зер­но­хра­ни­ли­ще» - об­шир­ное зда­ние с мас­сив­ны­ми ос­но­ва­ния­ми для де­ревянных ко­лонн.

Два других об­щественных зда­ния - «Зал со­б­ра­ний» и «Кол­ледж» име­ли от­кры­тые дво­ры, ок­ру­жён­ные ко­лон­на­да­ми. Ос­таль­ная часть «Ци­та­де­ли» бы­ла за­ня­та до­ма­ми. В ос­но­ве пла­ни­ро­воч­ной струк­ту­ры ле­жит стро­гая сет­ка улиц, раз­де­ляв­ших поч­ти оди­на­ко­вые квад­рат­ные квар­та­лы, со­сто­яв­шие из не­сколь­ких 2-этаж­ных до­мов с не­боль­ши­ми бас­сей­на­ми и внутренними дво­ра­ми.

Главная ули­ца дос­ти­га­ла ши­ри­ны 10 метров «Ниж­ний го­род» (ны­не час­тич­но за­то­п­лен­ный) со­сто­ял из изо­ли­ров. квар­та­лов, в ка­ж­дом из ко­то­рых име­лись круп­ные зда­ния, ве­ро­ят­но жи­ли­ща бо­га­тых куп­цов или зем­ле­вла­дель­цев. Уни­каль­ны сис­те­ма во­до­снаб­же­ния (во­да по­да­ва­лась в ка­ж­дый дом) и еди­ная сис­те­ма во­до­от­ве­де­ния. Мохенджо-Даро яв­лял­ся цен­тром сельскохозяйственной ок­ру­ги (зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, рыб­ная лов­ля), сре­до­то­чи­ем ре­мес­ла (ме­тал­ло- и кам­не­об­ра­бот­ка, гон­чар­ст­во, про­изводство ук­ра­ше­ний, пре­стиж­ных и куль­то­вых пред­ме­тов из кам­ня, брон­зы, зо­ло­та, се­реб­ра, ра­ко­вин, сло­но­вой кос­ти, фа­ян­са), тор­гов­ли, ве­ро­ят­но, административным цен­тром.

Сре­ди на­хо­док - вы­со­ко­ху­до­жественные ста­ту­эт­ки лю­дей и жи­вот­ных из кам­ня, брон­зы, тер­ра­ко­ты. Не­боль­шие муж­ские ста­туи трак­ту­ют­ся как изо­бра­же­ния пра­ви­те­лей, пред­ков или жре­цов. Раз­но­об­ра­зие ан­тро­по­ло­гических черт, оде­ж­ды, ук­ра­ше­ний, пред­став­лен­ных на об­раз­цах ан­тро­по­морф­ной пла­сти­ки, сви­де­тель­ст­ву­ет о су­ще­ст­во­ва­нии раз­ных со­ци­аль­ных и, ве­ро­ят­но, эт­нических групп.

Эли­те при­над­ле­жа­ли, по-ви­ди­мо­му, пло­ские под­квад­рат­ные рез­ные пе­ча­ти из обож­жён­но­го стеа­ти­та и фа­ян­са с рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных (гор­ба­тых бы­ков-зе­бу, сло­нов), зна­ка­ми про­то­ин­дий­ской пись­мен­но­сти или гео­мет­рическими мо­ти­ва­ми.

Ги­бель Мохенджо-Даро, других круп­ных го­ро­дов до­ли­ны Ин­да и всей ха­рапп­ской ци­ви­ли­за­ции в 1-й половине II-го тысячелетия до н. э. пред­по­ло­жи­тель­но свя­за­на как с эко­ло­гическими при­чи­на­ми (ка­та­ст­ро­фичными на­вод­не­ния­ми, уси­лен­ны­ми унич­то­же­ни­ем ле­сов), так и с втор­же­ни­ем групп но­во­го на­се­ле­ния. Во II веке н. э. на тер­ри­то­рии «Ци­та­де­ли» бы­ла по­строе­на буд­дий­ская сту­па. Мохенджо-Даро - объ­ект Все­мир­но­го на­сле­дия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)