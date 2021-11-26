МАУРЬЯ
МАУРЬЯ - династия правителей Магадхи в IV-II веках до н.э.
Основана Чандрагуптой I Маурья, создавшим обширную державу, в состав которой входили Пенджаб, Северо-Западная Индия и Ариана (вероятно, области Белуджистана и Восточного Афганистана). Его сын Биндусара (293-268 годы), согласно некоторым источникам, расширил границы державы Маурьев, присоединив к ней районы Декана, а также усмирил крупное восстание в Таксиле и горных районах Северной Индии.
По сведениям античных авторов, Биндусара поддерживал отношения с эллинистическим Египтом и государством Селевкидов. Наивысшего могущества держава Маурьев достигла при Ашоке, завоевавшем Калингу. Владения Ашоки простирались от Кашмира и Гималаев на севере до Майсура на юге, от областей современного Афганистана на северо-западе до Бенгальского залива на востоке.
Была проведена административно-территориальная реформа: в качестве особой единицы выделены территории, находившиеся под непосредственным управлением царя или его аппарата, остальные земли разделены на провинции, а те на округа. В то же время в державе Маурьев сохранялись автономные объединения (санхги и др.), многие из которых являлись республиками. Деятельность провинциальной администрации находилась под строгим контролем центральной власти.
Была создана большая боеспособная армия, для управления которой существовал специальный штат военных чиновников. Армия строилась по традиционной схеме, известной в Древней Индии под названием «чатуранга» - «четырёхчленная» (воины, конница, колесницы, боевые слоны).
При Ашоке буддизм пользовался широкой поддержкой государства. В последние годы правления Ашоки началось ослабление государства Маурьев, усилились противоречия между центральной властью и провинциями, произошёл ряд крупных восстаний. При его наследниках держава Маурьев была поделена на Западную и Восточную. В начале II века северо-западные районы подвластных Маурьям земель были завоёваны Греко-Бактрийским царством. Последний правитель - Брихадратха в 180 году (по другим данным, в 187 году или 185 году) был убит своим полководцем Пушьямитрой, основавшим династию Шунгов.