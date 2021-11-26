МАУРЬЯ

МАУРЬЯ - династия правителей Магадхи в IV-II веках до н.э.

Ос­но­ва­на Чан­д­ра­гуп­той I Ма­у­рья, соз­дав­шим об­шир­ную дер­жа­ву, в со­став ко­то­рой вхо­ди­ли Пенд­жаб, Северо-Западная Ин­дия и Ариа­на (ве­ро­ят­но, об­лас­ти Бе­луд­жи­ста­на и Восточного Аф­га­ни­ста­на). Его сын Бин­ду­са­ра (293-268 годы), со­глас­но не­ко­то­рым ис­точ­ни­кам, рас­ши­рил гра­ни­цы дер­жа­вы Маурьев, при­сое­ди­нив к ней рай­оны Де­ка­на, а так­же ус­ми­рил круп­ное вос­ста­ние в Так­си­ле и гор­ных рай­о­нах Северной Ин­дии.

По све­де­ни­ям ан­тич­ных ав­то­ров, Бин­ду­са­ра под­дер­жи­вал от­но­ше­ния с эл­ли­ни­стическим Егип­том и го­су­дар­ст­вом Се­лев­ки­дов . Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва дер­жа­ва Маурьев дос­тиг­ла при Ашо­ке, за­вое­вав­шем Ка­лин­гу. Вла­де­ния Ашо­ки про­сти­ра­лись от Каш­ми­ра и Ги­ма­ла­ев на се­ве­ре до Май­су­ра на юге, от об­лас­тей современного Аф­га­ни­ста­на на се­ве­ро-за­па­де до Бен­галь­ско­го залива на вос­то­ке.

Бы­ла про­ве­де­на административно-территориальная ре­фор­ма: в ка­че­ст­ве осо­бой еди­ни­цы вы­де­ле­ны тер­ри­то­рии, на­хо­див­шие­ся под не­по­средственным управ­ле­ни­ем ца­ря или его ап­па­ра­та, ос­таль­ные зем­ли раз­де­ле­ны на про­вин­ции, а те на ок­ру­га. В то же вре­мя в дер­жа­ве Маурьев со­хра­ня­лись автономные объ­е­ди­нения (санх­ги и др.), мно­гие из ко­то­рых яв­ля­лись рес­пуб­ли­ка­ми. Дея­тель­ность про­винциальной ад­ми­ни­ст­ра­ции на­хо­дилась под стро­гим кон­тро­лем центральной власти.

Бы­ла соз­да­на боль­шая бое­спо­соб­ная ар­мия, для управ­ле­ния ко­то­рой су­ще­ст­во­вал специальный штат во­енных чи­нов­ни­ков. Ар­мия строи­лась по тра­диционной схе­ме, из­вест­ной в Древ­ней Ин­дии под названием «ча­ту­ран­га» - «че­ты­рёх­член­ная» (вои­ны, кон­ни­ца, ко­лес­ни­цы, бое­вые сло­ны).

При Ашо­ке буд­дизм поль­зо­вал­ся ши­ро­кой под­держ­кой государства. В по­след­ние го­ды прав­ле­ния Ашо­ки на­ча­лось ос­лаб­ле­ние государства Маурьев, уси­ли­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду центральной вла­стью и про­вин­ция­ми, про­изо­шёл ряд круп­ных вос­ста­ний. При его на­след­ни­ках дер­жа­ва Маурьев бы­ла по­де­ле­на на За­пад­ную и Вос­точ­ную. В начале II века северо-западные рай­оны под­вла­ст­ных Маурьям зе­мель бы­ли за­воё­ва­ны Гре­ко-Бак­трий­ским цар­ст­вом . По­след­ний пра­ви­тель - Бри­хад­рат­ха в 180 году (по другим дан­ным, в 187 году или 185 году) был убит сво­им пол­ко­вод­цем Пушь­я­мит­рой, ос­но­вав­шим ди­на­стию Шун­гов.

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