МАУРЬИ

Маурьи — название династии царей Магадхи , которая создала одно из самых крупных государств в истории древней Индии (ок. 317 — 180-е до н. э.). Основатель династии, Чандрагупта (в античных текстах — Сандрокотт), встречался с Александром Македонским и предлагал ему содействие в обмен на помощь в борьбе против правящего тогда в Магадхе царя из династии Нандов. Не найдя поддержки у полководца, Чандрагупта сперва принял участие в антимакедонском движении на северо-западе Индии, а затем отправился в Магадху, где, согласно легендам, с помощью мудрого брахмана Чанакьи сверг последнего нандского правителя и занял его престол. При нем государство поддерживало дипломатические контакты с эллинистическими правителями. Известно, что какое-то время при дворе Чандрагупты в Паталипутре жил посол Селевка Никатора Мегасфен, составивший обширный текст об Индии на греческом, самый важный античный источник по этому региону в древности. О сыне и наследнике Чандрагупты, Биндусаре, известно мало. Возможно, именно в его правление к Магадхе было присоединено большое количество территорий, что превратило Биндусару в правителя обширной державы, простиравшейся от Панджаба до Бенгалии и даже включавшей земли Декана. Наиболее известен третий правитель династии — царь Ашока (ок. 264 — 227 до н. э.). С его именем традиция связывает распространение буддизма — как на территории Индии, так и за ее пределами (например, на Ланке). Он же является любимым героем буддийских легенд. Главным источником сведений о правлении Ашоки служат многочисленные надписи о дхарме (так называемые эдикты Ашоки), первый письменный памятник в истории Индии. Составлявшиеся по приказу царя в столичной канцелярии (г. Паталипутра) надписи переводились на языки народов Индостана и рассылались по провинциям, где зачитывались народу под глас барабана. Территория государства М. в правление Ашоки, судя по местам находок эдиктов, охватывала почти весь субконтинент (от устья Ганга до южной границы Декана) за исключением крайнего Юга (земли Чола, Чера и Пандья). Держава делилась на провинции, в которых правили наместники — либо присланные из Паталипутры чиновники или царские родственники, либо представители местных династий. Контроль центра над провинциями осуществлялся посредством совершаемых сановниками царя раз в несколько лет объездов подвластных территорий. Единственный завоевательный поход Ашоки — война в Калинге (ныне Орисса на востоке Индостана). Согласно эдиктам, именно кровопролитная Калингская война стала причиной того, что царь раскаялся и обратился к духовным исканиям. О преемниках Ашоки сведений крайне мало. Достоверно неизвестны ни их имена, ни точное количество. В эту эпоху от государства М. постепенно отделялись присоединенные прежде территории. Ок. 180 до н. э. власть в Магадхе была захвачена Пушьямитрой, основателем династии Шунгов. Могущества своих предшественников цари этой династия достичь не смогли. Существование державы М. стало стимулом для самостоятельного политического, экономического и культурного развития многих областей Индии, где в прежние времена собственной государственности не было.

Лит.: Thapar R. Asoka and the Decline of the Mauryas. London, 1961; Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985; Вигасин А. А. От источника к истории. М., 2007; Древний Восток в античной и раннехристианской традиции (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия) / Пер. Г. А. Тароняна и др. М., 2007. К. Д. Никольская.