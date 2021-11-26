МАНУ ЗАКОНЫ

МАНУ ЗАКОНЫ - древнеиндийский сбор­ник ре­ли­ги­оз­но-мо­раль­ных и пра­во­вых пред­пи­са­ний.

Со­став­ле­ны около II века до нашей эры - II веке нашей эры жре­ца­ми од­ной из брах­ман­ских школ.

Ману законы из­ло­же­ны от име­ни бо­же­ст­вен­но­го пра­ро­ди­те­ля лю­дей Ма­ну в сти­хотворной фор­ме, что долж­но бы­ло об­лег­чить за­по­ми­на­ние. На­пи­са­ны на сан­ск­ри­те , со­дер­жат 2685 дву­сти­ший (шлок), раз­би­тых на 12 глав.

Глава 1 из­ла­га­ет сведе­ния о ми­ро­зда­нии и его Твор­це (бо­же­ст­вен­ном Са­мо­су­щем), о про­ис­хо­ж­де­нии ос­нов­ных 4 со­сло­вий (варн) и гла­вен­ст­вую­щей ро­ли брах­ма­нов в ох­ра­не­нии со­кро­вищ­ни­цы все­лен­ско­го За­ко­на, ко­то­ро­му сле­ду­ют и лю­ди.

Глава 2 по­ве­ст­ву­ет о вос­пи­та­нии пра­во­вер­но­го ин­ду­са пу­тём при­об­ще­ния к зна­нию Вед, в ча­ст­но­сти то­го свя­щен­но­го За­ко­на, ко­то­ро­му сле­ду­ют лю­ди, «учёные, доб­ро­де­тель­ные, сво­бод­ные от не­на­вис­ти и стра­стей» (глава 2:1). По­сле изу­че­ния Вед че­ло­век счи­тал­ся при­уго­тов­лен­ным для но­вой ду­хов­ной жиз­ни - «два­ж­ды­ро­ж­дён­ным». В этой же гла­ве го­во­рит­ся о ро­ли обы­ча­ев, об­ря­дов и ри­туа­лов, а так­же «за­пом­нен­ной свя­щен­ной муд­ро­сти» дхар­ма­шастр.

Глава 3 со­дер­жит нор­мы и тре­бо­ва­ния к се­мей­ной жиз­ни, пра­виль­но­му бра­ку (ану­ло­ма), а так­же по­ве­ст­ву­ет о по­след­ст­ви­ях не­пра­виль­ных бра­ков (пра­ти­ло­ма) и тре­бо­ва­ни­ях к со­от­вет­ст­вую­щим об­ря­дам.

Гла­вы 4, 5 и 6 со­дер­жат све­де­ния о спо­со­бах са­кра­ли­за­ции по­все­днев­ной жиз­ни: пра­ви­ла ги­гие­ны, рас­по­ря­док дня, за­прет­ные по­ступ­ки, ри­туа­лы очи­ще­ния и ас­ке­тичные нор­мы жиз­ни.

Глава 7 рас­ска­зы­ва­ет о дхар­ме ца­ря, о ро­ли на­ка­за­ния в пра­во­су­дии, под­дер­жа­нии по­ряд­ка; в ней да­ют­ся со­ве­ты по де­лам ад­ми­ни­ст­ра­тив­ным, на­ло­го­вым, во­ен­ным и другое.

Глава 8 по­свя­ще­на 18 по­во­дам для об­ра­ще­ния в суд (на­ру­ше­ние до­го­вор­ных от­но­ше­ний, пре­ступ­ные дея­ния: кра­жа, на­си­лие, кле­ве­та, ос­корб­ле­ние дей­ст­ви­ем, иг­ра в кос­ти, пре­лю­бо­дея­ние, ос­к­вер­не­ние ло­жа ду­хов­но­го на­став­ни­ка-гу­ру, рас­пи­тие хмель­ных на­пит­ков и другое), а так­же пра­ви­лам су­до­про­из­вод­ст­ва и вы­не­се­ния ре­ше­ния о на­ка­за­нии, ос­во­бо­ж­де­нию от на­ка­за­ния в слу­чае не­об­хо­ди­мой обо­ро­ны (за­щи­та от на­си­лия ре­бён­ка, жен­щи­ны и свя­щен­ни­ка-брах­ма­на).

Глава 9 по­ве­ст­ву­ет о «веч­ном за­ко­не для му­жа и же­ны» в их се­мей­ной жиз­ни, о лич­ных и иму­ще­ст­вен­ных пра­вах и обя­зан­но­стях чле­нов се­мьи, о на­сле­до­ва­нии, о на­ка­за­ни­ях и ро­ли ца­ря в на­ло­же­нии на­ка­за­ний.

Глава 10 со­дер­жит пра­ви­ла, об­щие для трёх «два­ж­ды­ро­ж­дён­ных» варн; 7 за­кон­ных спо­со­бов при­об­ре­те­ния соб­ст­вен­но­сти; 10 спо­со­бов су­ще­ст­во­ва­ния, доз­во­лен­ных всем лю­дям в бед­ст­вен­ном по­ло­же­нии; дхар­мы, об­щие для всех че­ты­рёх варн.

Глава 11 по­свя­ще­на ре­гу­ли­ро­ва­нию об­раза жиз­ни кас­ты не­при­ка­сае­мых (кас­та по­яв­ля­ет­ся вслед­ст­вие за­клю­че­ния не­пра­виль­ных, сме­шан­ных, меж­вар­но­вых бра­ков, на­ру­шив­ших дхар­му).

Глава 12 да­ёт пред­пи­са­ния от­но­си­тель­но куль­та, ри­туа­лов и кон­крет­ных обя­зан­но­стей их уча­ст­ни­ков; го­во­рит об от­вет­ст­вен­но­сти че­ло­ве­ка за не­до­с­та­точ­ный кон­троль за свои­ми мыс­ля­ми, сло­ва­ми и сво­им те­лом.

Ману законы не яв­ля­ют­ся сбор­ни­ком соб­ст­вен­но за­ко­нов. Сло­во «дхар­ма» не име­ло та­ко­го зна­че­ния; оно оз­на­ча­ло со­во­куп­ность пра­во­вых, мо­раль­ных, эти­че­ских и других норм, оп­ре­де­ляю­щих доб­ро­де­тель­ность че­ло­ве­ка и пра­ви­ла жиз­ни в за­ви­си­мо­сти от его об­щественного по­ло­же­ния. Од­на­ко не­ко­то­рые пра­во­вые ин­сти­ту­ты раз­ра­бо­та­ны в Ману законах весь­ма де­таль­но. Так, раз­ли­ча­ют­ся соб­ст­вен­ность и вла­де­ние. Вся­кое вла­де­ние сле­до­ва­ло при не­об­хо­ди­мо­сти обос­но­вать ука­за­ни­ем на его про­ис­хо­ж­де­ние. Ману законы ука­зы­ва­ют 7 за­кон­ных спо­со­бов при­об­ре­те­ния иму­ще­ст­ва (соб­ст­вен­но­сти): на­сле­до­ва­ние, по­лу­че­ние, по­куп­ка, за­вое­ва­ние, рос­тов­щи­че­ст­во, ис­пол­не­ние ра­бо­ты, а так­же по­лу­че­ние [по­жерт­во­ва­ния] от доб­ро­де­тель­ных (глава 10:115). Рег­ла­мен­ти­руя до­го­во­ры, Ману законы при­зна­ют не­дей­ст­ви­тель­ным до­го­вор, за­клю­чён­ный с бе­зум­ным, ма­ло­лет­ним, ста­рым, пья­ным, не­упол­но­мо­чен­ным, а так­же с при­ме­не­ни­ем на­си­лия или об­ма­на (глава 8: 163, 165, 168).

В уго­лов­ном пра­ве раз­ли­ча­ют­ся умы­сел и не­ос­то­рож­ность, од­но­крат­ность и по­втор­ность пре­сту­п­ле­ний, тя­жесть пра­во­на­ру­ше­ния. При оп­ре­де­ле­нии на­ка­за­ния важ­ным бы­ло то, к ка­кой вар­не при­над­ле­жат по­тер­пев­ший и пра­во­на­ру­ши­тель. Так, при ос­корб­ле­нии сло­вом брах­ман или кшат­рий, ос­кор­бив­шие низ­ше­го, под­вер­га­лись штра­фу, но шуд­ра под­ле­жал те­лес­но­му на­ка­за­нию (гл. 8:267).

Часть ста­тей по­свя­ще­на ор­га­ни­за­ции су­да. Пред­поч­те­ние от­да­ва­лось кол­ле­ги­аль­но­му ре­ше­нию дел. Су­ще­ст­во­ва­ли су­ды цар­ские и внут­ри­об­щин­ные. Цар­ский суд со­сто­ял из ца­ря, брах­ма­на и со­вет­ни­ков ли­бо по на­зна­че­нию ца­ря за­се­да­ла кол­ле­гия из на­зна­чен­но­го брах­ма­на и 2 чле­нов су­деб­ной кол­ле­гии. Главными сред­ст­ва­ми ус­та­нов­ле­ния ис­ти­ны бы­ли сви­де­тель­ские по­ка­за­ния и различные ис­пы­та­ния. По­ка­за­ния сви­де­те­лей учи­ты­ва­лись при на­ли­чии кас­то­вой со­вмес­ти­мо­сти: жен­щи­ны долж­ны бы­ли сви­де­тель­ст­во­вать о жен­щи­нах, чле­ны кас­ты - о рав­ных се­бе. Клят­вы раз­ли­ча­лись в за­ви­си­мо­сти от кас­то­вой при­над­леж­но­сти: брах­ман клял­ся сво­ей «прав­ди­во­стью», кшат­рий - «ко­лес­ни­ца­ми и ору­жи­ем», вай­шья - «ко­ро­ва­ми, зер­ном и зо­ло­том», шуд­ра - «все­ми тяж­ки­ми пре­сту­п­ле­ния­ми» (глава 8:113). Клят­ва мог­ла быть при­зна­на не­дос­та­точ­ной, то­гда об­ви­няе­мый под­вер­гал­ся ис­пы­та­нию ог­нём или во­дой (глава 8:115).

Ману законы - ис­точ­ник изу­че­ния ис­то­рии и куль­ту­ры Древ­ней Ин­дии. Пе­ре­ве­де­ны на многие язы­ки (пер­вый пе­ре­вод с сан­ск­ри­та на английский язык был из­дан в 1794 году).

Исторические ис­точники:

За­ко­ны Ма­ну. М., 1992.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)