В закладки
МАХАРАДЖА
МАХАРАДЖА - титул правителя в Индии, а также в Индонезии, Малайзии и на Филиппинах в период господства там буддизма.
Вошёл в употребление в Магадхе при династии Гуптов. В средние века титул махараджа носили правители независимых княжеств, в отличие от раджей - менее значительных и, как правило, зависимых правителей.
В колониальный период британское правительство, вводя систему косвенного управления, сохраняло за некоторыми князьями титул махараджа и предоставляло им значительную автономию во внутренних делах. В независимой Индии в 1956 году лишены политической власти.
1182
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится