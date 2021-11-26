МАГАДХА Магадха — область на северо-востоке древней Индии (район современного штата Бихар), политический центр нескольких государств в эпоху древности.

Магадха — область на северо-востоке древней Индии (район современного штата Бихар), политический центр нескольких государств в эпоху древности. Первые упоминания М. встречаются в ведийской литературе — в «Атхарваведе» и в текстах брахманической прозы. Позднее область упоминается в пуранах, в эпосе (так, в «Махабхарате» фигурирует жестокий правитель М. Джарасандха, державший в заточении побежденных им царей) и у античных авторов. М. называется в числе махаджанапад (великих государств) середины I тысячелетия до н. э. в буддийских и джайнских текстах. Буддийская традиция связывает с областью М. ряд значимых эпизодов в истории ученья (например, про­светление Сиддхартхи Гаутамы под деревом Бодхи, проповедь в Оленьем парке близ Варанаси и т. д.). М. была богата полезными ископаемыми и имела выгодные природные и климатические условия. Пригодные для судоходства и ирригации реки стимулировали активное развитие торговли и земледелия. Плодородные влажные почвы подходили для разведения риса. Все это способствовало бурному экономическому и политическому развитию области.

Ранняя политическая история М. известна плохо. Первой ее столицей был г. Раджагриха ( букв . «горная крепость», ныне Раджгир). Расширение территорий, подвластных М., началось в VI—V вв. до н. э. в правление царей Бимбисары, покровителя Будды, и Аджаташатру. При Удаине, сыне Аджаташатру, столица М. была перенесена в г. Паталипутру (также Пушпапура, Кусумапура, ныне Патна). Описание города сохранилось у античных авторов, пересказывавших сочинение Мегасфена, посла Селевка Никатора ко двору Чандрагупты Маурья в конце IV в. до н. э. В середине I тысячелетия до н. э. М., наряду с другими царствами Сев. Индии (Кошалой, Ватсой и Аванти), вела борьбу за политическое преобладание в регионе и вышла из нее победителем. Усиление М. происходит в правление династии Нандов , сведений о которой сохранилось мало. Расцвет М. выпадает на правление царей из династии Маурьев (ок. 317 — 180 до н. э.). Античные авторы в сочинениях о походе Александра Македонского рассказывают об индийце Сандрокотте, который уговаривал царя двинуться с войском против могущественного правителя (царя династии Нандов) далекого восточного царства (М.). Не получив поддержки, он вскоре сам сверг его и занял престол в Паталипутре под именем Чандрагупты Маурья. При нем и его сыне Биндусаре М. постепенно превратилась в крупнейший политический центр региона, оставаясь главной областью в государстве Маурьев. Самый известный правитель этой династии, третий царь Ашока, в своих надписях называет себя «царем М.», хотя его власть распространялась на всю Сев. Индию и Декан. После падения династии Маурьев М. долгое время вовсе не упоминается в источниках. Новое ее возвышение связано с правлением династии Гуптов (IV—VI вв. н. э.). Столицей гуптского государства вновь стала Паталипутра. После ослабления власти Гуптов М. навсегда утратила статус крупного политического центра. Сведения об этой области есть в записках буддийских паломников раннего Средневековья: в тексте Сюань Цзана упоминается крупный буддийский монастырь в Наланде.

Лит. : Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985; Вигасин А. А. От источника к истории. М., 2007; Древний Восток в античной и раннехристианской традиции (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия) / Пер. Г. А. Тароняна и др. М., 2007. К. Д. Никольская.