КОШАЛА
КОШАЛА - древнее государство в Индии.
Занимало территорию к северу от среднего течения реки Ганг (позднейшая историческая область Ауд и юго-западный Непал). Дату возникновения Кошалы относят к VII - началу VI веков до н. э. Столицы - Айодхья, затем Шравасти. Кошала достигла наивысшего могущества в VI-V веках до н. э. Упоминается в индийских исторических источниках как одно из «16 великих государств». В конце VI века до н. э. Кошала распространила свою власть на ряд соседних областей, в т. ч. на княжество Каши. Согласно буддийской традиции, правители Кошалы захватили и опустошили территорию шакьев, откуда, по легенде, происходил Будда. При царе Прасенаджите (V век до н. э.) Кошала потерпела сокрушительное поражение от государства Магадха и была вынуждена признать себя его вассалом.
В III веке до н. э. Кошал была поглощена империей Маурьев, после чего более не упоминалась как государственное образование.