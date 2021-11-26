КОШАЛА

КОШАЛА - древнее государство в Индии.

За­ни­ма­ло тер­ри­то­рию к се­ве­ру от сред­не­го те­че­ния реки Ганг (позд­ней­шая ис­то­рическая область Ауд и юго-западный Не­пал). Да­ту воз­ник­но­ве­ния Кошалы от­но­сят к VII - началу VI веков до н. э. Сто­ли­цы - Ай­од­хья, за­тем Шра­ва­сти. Кошала дос­тиг­ла наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва в VI-V веках до н. э. Упо­ми­на­ет­ся в индийских ис­то­рических ис­точ­ни­ках как од­но из «16 ве­ли­ких го­су­дарств». В конце VI века до н. э. Кошала рас­про­стра­ни­ла свою власть на ряд со­сед­них об­лас­тей, в т. ч. на княжество Ка­ши. Со­глас­но буд­дий­ской тра­ди­ции, пра­ви­те­ли Кошалы за­хва­ти­ли и опус­то­ши­ли тер­ри­то­рию шакь­ев, от­ку­да, по ле­ген­де, про­ис­хо­дил Буд­да. При ца­ре Пра­се­над­жи­те (V век до н. э.) Кошала по­тер­пе­ла со­кру­шительное по­ра­же­ние от государства Ма­гад­ха и бы­ла вы­ну­ж­де­на при­знать се­бя его вас­са­лом.

В III веке до н. э. Кошал бы­ла по­гло­ще­на им­пе­ри­ей Ма­урь­ев, по­сле че­го бо­лее не упо­ми­на­лась как государственное об­ра­зо­ва­ние.

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