ЛИНГА

ЛИНГА - священный символ индуизма , преимущественно связанный с культом бога Шивы.

По­кло­не­ние Линге как од­но­му из про­яв­ле­ний фал­ли­че­ско­го куль­та за­ро­ди­лось во вре­ме­на инд­ской ци­ви­ли­за­ции. Ве­ро­ят­но, даль­ней­ший рост зна­че­ния и по­пу­ляр­но­сти Линги, сна­ча­ла в тра­ди­ции брах­ма­низ­ма, а за­тем и ин­ду­из­ма, был обу­слов­лен раз­ви­ти­ем по­ня­тия кос­мического стол­ба (скамб­ха), опи­сан­но­го в Ат­хар­ва­ве­де и других ве­дий­ских тек­стах (смотри Ве­ды).

В раз­гар спо­ра о пер­вен­ст­ве ме­ж­ду бо­га­ми Виш­ну и Брах­мой, о ко­то­ром рас­ска­зы­ва­ет­ся в пу­ра­нах («Лин­га-пу­ра­на», I. 17), этим бо­гам явил­ся гро­мад­ный сияю­щий столб, кон­цы ко­то­ро­го они, как ни ста­ра­лись, не смог­ли оп­ре­де­лить. По­сле то­го как Виш­ну и Брах­ма при­зна­ли своё бес­си­лие, из стол­ба вы­шел Ши­ва и про­воз­гла­сил се­бя глав­ным бо­гом. На ос­но­ва­нии по­доб­ных ми­фов и их ин­тер­пре­та­ций Лингу мож­но по­ни­мать как не­ан­тро­по­морф­ный сим­вол са­мо­го бо­га, вос­при­ни­мае­мо­го как выс­шая, аб­со­лют­ная и без­лич­ная ре­аль­ность. Линга ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в хра­мах и свя­ти­ли­щах, свя­зан­ных с Ши­вой, это ис­клю­чи­тель­но по­пу­ляр­ный объ­ект по­чи­та­ния во всех на­прав­ле­ни­ях ши­ва­из­ма , осо­бен­но сре­ди лин­гая­тов. Вме­сте с тем Линга встре­ча­ет­ся ед­ва ли не в ка­ж­дом ин­дуи­ст­ском куль­то­вом мес­те, как в са­мой Ин­дии, так и за её пре­де­ла­ми. В Ин­дии ши­ро­кой из­вест­ностью поль­зу­ют­ся 12 глав­ных Линг (т. н. джьо­тир-Линга, или «Линга све­та»), раз­ме­щён­ных в различных ре­гио­нах стра­ны. По сво­ей фор­ме Линги очень раз­но­об­раз­ны; ча­ще все­го Линга вы­гля­дит как не­боль­шой ци­лин­д­рический столб, сде­лан­ный из ме­тал­ла, кам­ня или де­ре­ва. Линга час­то изо­бра­жа­ет­ся и ус­та­нав­ли­ва­ет­ся в со­че­та­нии с сим­во­лом жен­ско­го на­ча­ла (йо­ни). По­ми­мо ру­ко­твор­ных изо­бра­же­ний, в Ин­дии встре­ча­ют­ся так­же ес­те­ст­вен­ные (при­род­ные) Линги (например, в каш­мир­ской пе­ще­ре Амар­натх).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)