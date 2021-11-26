ЛИНГА
ЛИНГА - священный символ индуизма, преимущественно связанный с культом бога Шивы.
Поклонение Линге как одному из проявлений фаллического культа зародилось во времена индской цивилизации. Вероятно, дальнейший рост значения и популярности Линги, сначала в традиции брахманизма, а затем и индуизма, был обусловлен развитием понятия космического столба (скамбха), описанного в Атхарваведе и других ведийских текстах (смотри Веды).
В разгар спора о первенстве между богами Вишну и Брахмой, о котором рассказывается в пуранах («Линга-пурана», I. 17), этим богам явился громадный сияющий столб, концы которого они, как ни старались, не смогли определить. После того как Вишну и Брахма признали своё бессилие, из столба вышел Шива и провозгласил себя главным богом. На основании подобных мифов и их интерпретаций Лингу можно понимать как неантропоморфный символ самого бога, воспринимаемого как высшая, абсолютная и безличная реальность. Линга устанавливается в храмах и святилищах, связанных с Шивой, это исключительно популярный объект почитания во всех направлениях шиваизма, особенно среди лингаятов. Вместе с тем Линга встречается едва ли не в каждом индуистском культовом месте, как в самой Индии, так и за её пределами. В Индии широкой известностью пользуются 12 главных Линг (т. н. джьотир-Линга, или «Линга света»), размещённых в различных регионах страны. По своей форме Линги очень разнообразны; чаще всего Линга выглядит как небольшой цилиндрический столб, сделанный из металла, камня или дерева. Линга часто изображается и устанавливается в сочетании с символом женского начала (йони). Помимо рукотворных изображений, в Индии встречаются также естественные (природные) Линги (например, в кашмирской пещере Амарнатх).