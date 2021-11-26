ИНДРАПРАСТХА

ИНДРАПРАСТХА - древ­ний го­род на мес­те Ста­рой кре­по­сти (Пу­ра­на-Ки­ла) современный Де­ли (Ин­дия).

Со­глас­но «Ма­хаб­ха­ра­те» , Индрапрастха ос­но­ва­ли братья Пан­да­вы в ка­че­ст­ве сто­ли­цы пле­ме­ни ку­ру. На тер­ри­то­рии Индрапрастха най­де­ны фраг­мен­ты се­рой рас­пис­ной ке­ра­ми­ки, от­но­ся­щей­ся к 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры В хо­де рас­ко­пок в 1970-х годов ис­сле­до­ва­ны куль­тур­ные слои от эпо­хи цар­ской ди­на­стии Ма­у­рья до Гуп­тов.

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