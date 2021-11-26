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ИНДРАПРАСТХА
ИНДРАПРАСТХА - древний город на месте Старой крепости (Пурана-Кила) современный Дели (Индия).
Согласно «Махабхарате», Индрапрастха основали братья Пандавы в качестве столицы племени куру. На территории Индрапрастха найдены фрагменты серой расписной керамики, относящейся к 1-й половине 1-го тысячелетия до нашей эры В ходе раскопок в 1970-х годов исследованы культурные слои от эпохи царской династии Маурья до Гуптов.
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