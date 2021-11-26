ГАНДХАРА
ГАНДХАРА - историко-культурная область на северо-западе полуострова Индостан (территория современного Пакистана).
С середины I тысячелетия до нашей эры входила в состав Ахеменидов государства; затем была под властью Маурьев, сакских правителей, Греко-Бактрийского царства, Парфии, Кушанского царства, Гуптов, эфталитов и др. Крупными городскими центрами Гандхары были Шахджи-Дхери (столица Гандхары - Пушкалавати), Таксила, Бхита и др. Культура и искусство Гандхары тесно связаны с буддизмом, окончательно утвердившимся здесь при Ашоке. Положение Гандхара на путях из Индии в Центральную Азию и её вхождение в состав различных государств привели к формированию в Гандхаре в последние века до нашей эры - первые века нашей эры специфические ветви восточно-эллинистического изобразительного искусства, оказавшей значитительное влияние на буддийское искусство Средней и Центральной Азии и Дальнего Востока.
В градостроительстве Гандхары соединились эллинистические и индийские принципы планировки (городища Сиркап и Сирсукх в Таксиле, Чарсадда, или Харсада, в районе Пешавара). Города Гандхары имели сложные фортификационные сооружения, регулярную планировку, объединяющую дворцы, площади, культовые комплексы, дома (высота до 4 этажей), использовалось мощение улиц, строились каменные и кирпичные колодцы, водоотводные сооружения. Около городов и в горах создавались монастыри, где вокруг ступ располагались молельные залы, жилые и хозяйственные помещения. Для искусства Гандхары характерно преимуществена развитие скульптуры (небольшие каменные храмовые статуи и рельефы на темы из жизни Будды, сюжетные композиции), в которой буддийское содержание и индийская художественная традиция были переосмыслены в духе эллинистической и римской пластики (передача драпировок, объёма тела). В искусстве Гандхара впервые появились антропоморфные изображения Будды (Будда из Мардана, Будда из Шахри-Бахлола). В некоторых памятниках Гандхара (стенные росписи) ощутимо влияние ахеменидского искусства. Художественные традиции Гандхара прослеживаются до VII века нашей эры (так называемая позднегандхарская школа).
Иллюстрация:
Гандхара. Статуя Будды. Камень. II-III века. Частное собрание. Архив БРЭ.
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