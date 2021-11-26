Джа’така На чтение: 1 минута

Джа’така — жанр древней и средневековой индийской литературы о прошлых жизнях Будды, важный источник по истории Индии. В буддизме тхеравады Д. (547 повествований) составляют часть Палийского канона (собрание текстов на языке пали). Формирование Д. относится к IV—III вв. до н. э., на их базе формировались более поздние и более авторитетные биографии Будды. «Гирлянда джатак» (Jātakamālā), составленная на санскрите Арьяшурой в IV в., включает 34 истории. В V в. Д. были переведены на китайский язык. Многие истории известны из других литературных традиций: они представляют собой «кочующие» фольклорные сюжеты. Д. служили источником сюжетов для наиболее известных памятников скальной архитектуры: храмовых комплексов в Аджанте и Боробудуре. Лит.: Волкова О. Ф. Джатаки, или Сказания о подвигах Бодхисатвы. СПб., 1993; Парибок А. Джатаки. Избранные рассказы о прошлых жизнях Будды. СПб., 2003. М. Д. Бухарин.