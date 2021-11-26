АШОКА (Приядарши)

Третий император древнеиндийской империи Маурьев .

Сын Биндусары: еще будучи принцем, совершал завоевательные и карательные походы, за что рядом хронистов описывался как Чанда-Ашока («жестокий Ашока») и противопоставлялся зрелому Дхарма-Ашоке («праведному Ашоке»). Вступив на престол после упорной борьбы с братьями-соперниками, осуществил ряд завоеваний. Вел длительную и кровопролитную войну с государством Калинга (часть современной Ориссы); по признанию самого А., зафиксированному в одной из надписей, было пленено 150 тыс. чел., убито более 100 тыс. «и еще больше умерло». Включил в пределы империи практически всю Индию и часть Афганистана . Считается, что именно ужасы Калингской войны отвратили А. от насилия и привели к принятию буддизма ; на самом деле император руководствовался скорее политическими соображениями и видел в буддизме важный инструмент объединения империи. Хотя и духовные искания А. нельзя сбрасывать со счетов: в XIII наскальном эдикте он сам упомянул о своем раскаянии. Приняв буддизм, А. способствовал его распространению: учреждал монастыри , провел третий буддийский собор, построил ок. 84 тыс. ступ, рассылал проповедников по стране и за ее пределы (в Бирму, Непал, на Цейлон). Придал определенную стройность и организованность системе центрального и провинциального управления огромной империи, упорядочил налоговый аппарат. Согласно с буддийским учением предпринимал «благотворительные дей­ствия»: приказывал прокладывать за счет казны дороги и рыть водоемы, учреждал больницы для людей и животных, призывал подданных к вегетарианству, запрещал охоту и пытки. Поддерживал дипломатические отношения с государством Селевкидов , Египтом , Цейлоном, другими странами. В разных провинциях император повелел высечь на скалах, каменных колоннах и в пещерах свои эдикты; многие из них сохранились и являются ценным историческим источником. Был терпим к последователям иных религий, осуждал «хулящих чужую веру», но, согласно ряду источников, подчеркнуто щедрыми дарами буддийским монастырям и общинам разорил казну и вызвал недовольство брахманов и джайнов (см. Джайнизм ). По исторической легенде, подтверждаемой некоторыми текстами, в конце жизни был отстранен от власти заговорщиками, в число которых входили его жена Тишьяракшита и внук Сампрати (Сампати). После отстранения и смерти А. империя Маурьев распалась.

Автор статьи: Ванина Е.Ю.