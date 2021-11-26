В закладки
1 минута
АНДХРАДЕША
На чтение: 1 минута
Историческая область в Южной Индии, (юго-восточная часть Декана), главным образом на территории современных штатов Андхра-Прадеш.
(Санскр. и телугу — «страна андхра»). Известна также как Андхрапатха, Андхравани, Андхра Вишая. Территория А. входила в состав империй Маурьев, Сатаваханов, Паллавов, Чолов, Чалукъев, Какактьев, Делийского султаната, Виджаянагара, Великих Моголов.
Автор статьи: Ванина Е.Ю.
© Российская Историческая Энциклопедия
576
1Мне нравится
1Надо подумать
4Тема для дискуссии
Это неожиданно!
1Материал – огонь!
1Мне не нравится