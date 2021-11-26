«ЖЁЛТЫЕ ПОВЯЗКИ» На чтение: 1 минута

«Жёлтые повязки» — название крупного вооруженного формирования, а также массового движения, начавшегося на Востоке Китая в 184 (правление императора Лин-ди, 168—189).

«Ж. п.» возникли в условиях нараставшего в стране политического кризиса и дали имя всем антигосударственным выступлениям, продолжавшимся вплоть до 204. Название — по цвету головных повязок участников (символу начавшегося в 184 нового 60-летнего цикла под эгидой стихии Земля, чей цвет был желтым). Движение переросло в гражданскую войну, приведшую к свержению последнего государя империи Восточная Хань Сянь-ди (189—220) и гибели самой империи. В китайской историографии в рамках концепции утраты правившим в империи родом Лю «небесного повеления» (кит. тяньмин) и позднее в советской в рамках методологии исторического материализма события представлялись «крестьянским восстанием». В действительности это было одновременно политическое и религиозное выступление влиятельных провинциальных сил, связанных с даосской школой Тайпиндао, чьи утопические идеи об установлении «равенства и благоденствия» в Поднебесной получили широкое распространение. Борьба фактически велась за создание теократического (даосского) государства (Да Цинь) и установление в нем власти новой династии.

Движение возглавил Чжан Цзяо и его братья (Чжан Бао и Чжан Лян), потомки знатного рода времен Западной Хань. Первый, присвоив титул «великого мудреца и доброго наставника» (кит. да сянь лян ши) и считаясь, видимо, без основания внуком Чжан Даолина (создателя религиозного даосизма и главы школы «Пяти ковшей риса», Удоумидао), возглавлял ее ответвление — школу Тайпиндао. Движение Ж. п. получило тем больший размах, что его пытались использовать придворные группировки как инструмент в ожесточенной борьбе между императором Лин-ди и «партией» «Десяти евнухов». План одновременного выступления мятежников и евнухов (которые должны были организовать дворцовый переворот) провалился (заговор был раскрыт). Во дворце начались гонения и чистки.

Чжан Цзяо нанес удар своими вооруженными отрядами по органам власти на местах, но мятежники были быстро разбиты армиями генералов Лу Чжи, Хуанфу Суна и Чжу Цзюаня, направленных Двором; Чжан Цзяо погиб. Опасаясь усиления генералов, император снял их с должностей, чем лишил себя последней поддержки, и государство быстро утратило управляемость. Антигосударственные выступления охватили территории Великой Равнины, соседних земель (провинции Шаньдун, Хэбэй, Сев. Цзянсу, Сев. Аньхой, Хэнань), Сычуани на западе. Часть отрядов Ж. п. под началом Го Да ушла в Тайханшань (на стыке провинций Шэньси и Хэнань) и позднее была разгромлены армией военачальника Юань Шао; другие были окончательно уничтожены в 204 войсками полководцев Дун Чжо и Цао Цао.

В это же самое время Чжан Лу (действительный внук Чжан Даолина) создал теократическое государство в области Ханьчжун (на стыке провинций Шэньси и Сычуань): оно просуществовало более двух десятилетий (ок. 191 — 215) и представляло собой попытку воплотить в жизнь даосскую утопию.

Ж. п. — крупнейшее религиозное и политическое движение в Китае в условиях ослабления центральной власти и управляемости государством; оно привлекло на свою сторону огромные массы рядового населения. Считается, что в движении приняло участие около 2 млн человек.

Лит.: Малявин В. В. Гибель древней империи. М., 1983; Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993; HendrischkeB. Early Daoist Movements / Daoism Handbook / Ed. Kohn L., Leiden, 2000.