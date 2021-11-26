ВАН ШУХЭ

ВАН ШУХЭ - китайский врач, один из основоположников учения о пульсе.

С 250 год был при­двор­ным вра­чом.

В его основном тру­де «Мо-цзин» («Трак­тат о пуль­се», 280 год) это уче­ние, по­свя­щён­ное древ­не­му ме­то­ду пуль­со­вой ди­аг­но­сти­ки, из­ло­же­но наи­бо­лее пол­но, в свя­зи с чем зна­ние основных по­ло­же­ний это­го тру­да бы­ло обя­за­тель­ным для вра­ча китайской ме­ди­цины вплоть до начала XX века Ван Шухэ раз­ли­чал свыше 20 ви­дов пуль­са (по­верх­но­ст­ный, глу­бо­кий, ред­кий, час­тый, тон­кий, чрез­мер­ный, сво­бод­ный, вяз­кий и др.), ка­ж­дый из ко­то­рых иг­рал важ­ную роль в ди­аг­но­сти­ке и про­гно­зе то­го или ино­го за­бо­ле­ва­ния. В сво­ей прак­тической дея­тель­но­сти Ван Шухэ ис­поль­зо­вал не толь­ко тра­ди­ци­он­ные для китайской ме­ди­ци­ны ме­то­ды (при­жи­га­ние, иг­ло­ука­лы­ва­ние и др.), но и различные ле­кар­ст­вен­ные сред­ст­ва.

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