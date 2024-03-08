У-ВАН

У-ван — представитель династии Цзи, последний монарх отдельной политии Чжоу — так называемого Раннего Чжоу (с 1037 до н. э.), первый правитель государства Западного Чжоу (1027–1025 до н. э.), возникшего в результате победы Чжоу над Шан. Сын и преемник Вэнь-вана (правил в Раннем Чжоу около 1095 — 1037 до н. э.). У-в. возглавил антишанскую коалицию, в которую вошли, в частности, царство хмонгов Чу на Средней Янцзы, во главе которого стояли представители династии Ми, и царство Ци, которым правила династия Цзян. В 1029 до н. э. У-в. и его союзники предприняли первую попытку похода на Шан, в 1027 до н. э. в битве при Муе шанская столица Инь была захвачена, шанский правитель Ди-синь погиб. На престол был возведен его сын У-гэн, контроль над правлением которого стали осуществлять уже чжоусцы (братья У-в.). Оставив старую столицу Чжоу Фэн на западном берегу р. Фэншуй, У-в. основал на ее восточном берегу новую столицу Хао. Возникло двоеградье Фэн-Хао, иначе Цзунчжоу, на территории современного уезда Чанъань провинции Шэньси, по берегам р. Фэншуй, где обнаружены крупные западночжоуские памятники (в Фэн их площадь достигает 6 кв. км, в Хао — 4 кв. км).

Победив Шан, У-в. наградил сородичей-чжоусцев крупными наследственными земельными владениями, тем самым, однако, положив начало двум противоположным тенденциям — укрепления и ослабления верховной власти. Тем не менее этим был создан новый механизм управления подвластными территориями, более устойчивый, чем при Шан-Инь. Через два года в возрасте 93 лет У-в. умер, власть перешла к его старшему сыну Чэн-вану (1024–1005 до н. э.).

Лит .: История Китая с древнейших времен до начала XXI века: Т. 1. М., 2016. М. Ю. Ульянов .