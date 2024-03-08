У-ДИ

У-ди (личное имя Лю Чэ) (156–87 до н. э.) — 7-й император Западной Хань (202 до н. э. — 8 н. э.), правил в 141–87 до н. э. Сын императора Цзин-ди (личное имя Лю Ци). При У-д. продолжилась борьба императорского рода Лю за полный контроль над империей, не прекращавшаяся с момента основания Западной Хань его прадедом, императором Гао-цзу (личное имя Лю Бан).

У-д. развил противостояние рода Лю с родами Ван и Тянь, происходившими из бывшего царства Ци. Вытеснив их из гарема и военной и гражданской бюрократии, породнился с родом Вэй. Представители рода Вэй в дальнейшем поставляли военные кадры, высшая и средняя бюрократия активно набиралась из ученой среды.

Стимулом для перестройки управления империей была военная и дипломатическая экспансия на всех направлениях (приграничные степи и Центральная Азия; Корейский п-ов; юг Вост. Азии и современный Вьетнам), в ходе которой расширились территории, фактически и формально подчиненные Хань. Затраты на военные нужды вызвали унификацию средств денежного обращения. По значительно преувеличенной оценке современников, от военных и податных тягот население при У-д. сократилось наполовину. Скрытая критика У-д. проводилась в труде Сыма Цяня , в итоге репрессированного при У-д.

В 122 до н. э. был назначен наследник Лю Цзюй, сын У-д. от императрицы Вэй Цзыфу. Длительное ожидание интронизации привело к его выступлению в 91 до н. э. Мятежники были казнены, но Лю Цзюй оставил потомка, ставшего впоследствии императором Сюань-ди .

У-д. умер в 87 до н. э., передав власть сыну, императору Чжао-ди (личное имя Лю Фулин).

Лит. : Башкеев В. В. Развитие политического процесса в империи Западная Хань во II—I вв. до н. э.: этапы противостояния старых и новых элит // Российское китаеведение. № 1. 2022. С. 171—184. В. В. Башкеев.