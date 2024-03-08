СЯН ЮЙ

Сян Юй (233‒202 до н. э.) — древнекитайский исторический деятель, военачальник из числа старинной чуской военной аристократии, родился в уездном центре Сисян в восточной части царства Чу. Активный участник вой­ны за «циньское наследство», шедшей в 209‒202 до н. э., после смерти императора Цинь Шихуана , основной конкурент военачальника Лю Бана (будущего первого императора эпохи Хань Гао-цзу ) в борьбе за высшую власть в конце этой вой­ны. Отличался выдающимися полководческими способностями, харизмой, физическими качествами (рост 184 или 188 см), недюжинной силой.

С. Ю. впервые проявил себя в 208 до н. э. в вой­ске своего дяди Сян Ляня, когда одержал победу над циньцами, взяв штурмом г. Сянчэн. Его авторитет рос. В 207 до н. э. приказал уничтожить около 200 тыс. сдавшихся ранее циньских воинов. Это отпугнуло от С. Ю. потенциальных сторонников и мешало ему позднее получить поддержку у населения бывшей империи. Он заслужил репутацию жестокого и коварного человека. Его власть укрепилась, когда в конце 207 до н. э., вторично заняв столицу Цинь после того, как из нее ушел Лю Бан, С.Ю. велел ее уничтожить.

В начале 206 до н. э. С. Ю., мысливший реалиями ушедшей эпохи Чжаньго, провозгласил себя «ваном-гегемоном Западного Чу» (Си Чу баван) со столицей в г. Пэнчэн. Своего государя — чуского вана (царя) он сначала объявил императором И-ди, а затем убил. Он наделил 18 чуских военачальников титулом ван, закрепил за собой владения Чу времен Чжаньго (на Нижней Янцзы, в центре и на юге Великой равнины); Лю Бан получил от С. Ю. владение Хань в долине Верхней Ханьшуй — Верхней Янцзы (царства Ба и Шу) — второе по площади и производительности после владения самого С. Ю. Тем самым С. Ю. попытался создать великое чуское государство в Вост. Азии как совокупность владений ванов во главе с ваном-гегемоном, однако будущее оказалось за единым государством имперского типа.

К середине 206 до н. э. ситуация стала выходить из-под контроля С. Ю.: вспыхивали конфликты между ванами, инициатором некоторых из них стал он сам. Противники С. Ю. стали объединяться вокруг Лю Бана. Решающая битва между ними произошла в первый месяц 202 до н. э. День битвы закончился победой С. Ю., но ночью он отступил вместе со своим вой­ском. Лю Бан направил за ним погоню, которая преследовала его около 120 км и в конце концов убила.

Лит. : Ульянов М. Ю. Восточная Азия в 209–202 гг. до н. э.. Война за воссоздание царства Чу как обще­региональной державы // Бань Гу . Хань шу («История Хань») / Пер. с китайского В. В. Башкеева под ред. М. Ю. Ульянова; коммент., вступит. ст. и приложение В. В. Башкеева и М. Ю. Ульянова. Т. 1. М., 2021. С. 66–88. М. Ю. Ульянов .