СЯН ЮЙ
Сян Юй (233‒202 до н. э.) — древнекитайский исторический деятель, военачальник из числа старинной чуской военной аристократии, родился в уездном центре Сисян в восточной части царства Чу. Активный участник войны за «циньское наследство», шедшей в 209‒202 до н. э., после смерти императора Цинь Шихуана, основной конкурент военачальника Лю Бана (будущего первого императора эпохи Хань Гао-цзу) в борьбе за высшую власть в конце этой войны. Отличался выдающимися полководческими способностями, харизмой, физическими качествами (рост 184 или 188 см), недюжинной силой.
С. Ю. впервые проявил себя в 208 до н. э. в войске своего дяди Сян Ляня, когда одержал победу над циньцами, взяв штурмом г. Сянчэн. Его авторитет рос. В 207 до н. э. приказал уничтожить около 200 тыс. сдавшихся ранее циньских воинов. Это отпугнуло от С. Ю. потенциальных сторонников и мешало ему позднее получить поддержку у населения бывшей империи. Он заслужил репутацию жестокого и коварного человека. Его власть укрепилась, когда в конце 207 до н. э., вторично заняв столицу Цинь после того, как из нее ушел Лю Бан, С.Ю. велел ее уничтожить.
В начале 206 до н. э. С. Ю., мысливший реалиями ушедшей эпохи Чжаньго, провозгласил себя «ваном-гегемоном Западного Чу» (Си Чу баван) со столицей в г. Пэнчэн. Своего государя — чуского вана (царя) он сначала объявил императором И-ди, а затем убил. Он наделил 18 чуских военачальников титулом ван, закрепил за собой владения Чу времен Чжаньго (на Нижней Янцзы, в центре и на юге Великой равнины); Лю Бан получил от С. Ю. владение Хань в долине Верхней Ханьшуй — Верхней Янцзы (царства Ба и Шу) — второе по площади и производительности после владения самого С. Ю. Тем самым С. Ю. попытался создать великое чуское государство в Вост. Азии как совокупность владений ванов во главе с ваном-гегемоном, однако будущее оказалось за единым государством имперского типа.
К середине 206 до н. э. ситуация стала выходить из-под контроля С. Ю.: вспыхивали конфликты между ванами, инициатором некоторых из них стал он сам. Противники С. Ю. стали объединяться вокруг Лю Бана. Решающая битва между ними произошла в первый месяц 202 до н. э. День битвы закончился победой С. Ю., но ночью он отступил вместе со своим войском. Лю Бан направил за ним погоню, которая преследовала его около 120 км и в конце концов убила.
Лит.: Ульянов М. Ю. Восточная Азия в 209–202 гг. до н. э.. Война за воссоздание царства Чу как общерегиональной державы // Бань Гу. Хань шу («История Хань») / Пер. с китайского В. В. Башкеева под ред. М. Ю. Ульянова; коммент., вступит. ст. и приложение В. В. Башкеева и М. Ю. Ульянова. Т. 1. М., 2021. С. 66–88. М. Ю. Ульянов.