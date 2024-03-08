СУНЬ-ЦЗЫ

Сунь-цзы (Учитель Сунь) по имени У (Воинственный), прозванию Чжан-цин (Старший министр) и прозвищу У-шэн (Святомудрый вой­ны) (544? — 496/470 до н. э.) — китайский полководец, стратег и теоретик военного искусства, чьим именем озаглавлен древнейший в мире трактат по военной теории «Сунь-цзы (бин-фа)» («(Законы вой­ны) Учителя Суня», 13 глав-пянь), главный в «Семикнижии военного канона» («У-цзин ци-шу») «школы военной [философии]» (бин-цзя). Потомок правителей «срединного» царства Чэнь. Родился в «срединном» царстве Ци (ныне Хуйминь пров. Шаньдун) или «варварском» южном царстве У (ныне пров. Цзянси, Аньхой, Чжэцзян), где прославился проведением победоносных битв. Скудные биографические данные о нем содержатся в «Исторических записках» ( «Ши цзи» , глава-цзюань 65) Сыма Цяня и «Вёснах и осенях царств У и Юэ» («У-Юэ чунь-цю», глава-цзюань 4) Чжао Е (I–II в.). Идеология С.-ц. совмещает почерпнутую у конфуцианства проповедь социальной стабильности с диалектикой вселенского Пути-дао даосизма , космическим циклизмом школы инь–ян, законническим этатизмом легизма и управленческим прагматизмом моизма . Этот синтез, представляющий вой­ну (бин), с одной стороны, как «великое дело государства», «почву жизни и смерти, Путь-дао существования и гибели», а с другой — как «Путь-дао обмана», обобщен в пяти принципах: «Пути-дао» (единодушия народа и верхов), «Неба» (соответствия времени), «Земли» (соответствия месту), «Полководца» (правильного руководства, в частности характеризующегося благонадежностью-синь и гуманностью-жэнь), «Закона» (организованности и дисциплинированности), — которые следует реализовывать посредством семи «расчетов» (стратагем): наличия у правителя Пути-дао, а у полководца способностей, постижения особенностей неба и земли, осуществимости законов и приказов, силы вой­ска, обученности командиров и солдат, ясности наград и наказаний. Такая диалектика верности и обмана, силы и слабости, воинственности и миролюбия стала одной из основных методологем традиционной китайской культуры и западной военной мысли начиная с Наполеона .

Соч .: Трактат о военном искусстве / Пер. и исслед. // Конрад Н. И . Избранные труды. Синология. М., 1977. С. 5–304; Китайская военная стратегия / Сост., пер. В. В. Малявина. М., 2002. С. 106–210; Искусство вой­ны / Под ред. Т. Клири. М., 2021.

Лит .: Кауфман С. Сунь-цзы. «Искусство вой­ны»: Современное толкование древнего трактата. М., 2004. А. И. Кобзев.