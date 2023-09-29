Пуё

Пуё ( кит. Фуюй) (II в. до н. э. — 494) — раннее государство (протогосударство) на севере Маньчжурии . По мифам основано Тонмёном, рожденным из яйца, или Хэбуру. На период расцвета П. в первые века нашей эры приходятся его тесные контакты с Китаем и частые столкновения с Когурё . На юге граничило с империей Хань и Когурё, на востоке — с племенами илоу, на западе — сяньби. П. было разделено на Северное и Восточное.

В 285 опустошительный набег на П. осуществили сяньби (Мужун Хуэй). В 346 подверглось разрушительному нападению вой­ск Ранней Янь. Находилось в упадке до 494, когда было атаковано племенами уцзи, после чего ван П. подчинился Когурё. Восточное П. захвачено еще ранее, в 410.

История П. подробно описывается в китайских династийных историях, особенно в «Сань-го чжи» (III в.). Власть правителя ограничивала сильная аристократия, кланы назывались по именам домашних животных. Население насчитывало около 80 тыс. дворов, занималось земледелием, частью вело полукочевой образ жизни. Имелись ранняя и поздняя столицы, но их точная локация неизвестна. В культуре прослеживаются элементы тотемизма, существовал культ Неба. Материальная культура слабо изучена, в основном по могильникам. В ней отобразились тесные контакты с Китаем, сильно влияние кочевых традиций. В историографии П. обычно причисляется к корейским государствам, так как Когурё и Пэкче считали себя преемниками П., в Китае — считается зависимым от Хань государством.

Лит. : Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи. В 2 т. Т. 1: С древнейших времен до 1904 г. М., 2011; Пак М. Н. Описание корейских племен в начале новой эры (по «Сань-го чжи») // Проблемы востоковедения. 1961. № 1. С. 114–138. М. А. Стоякин .