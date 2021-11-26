ПАНЬЛУНЧЭН

ПАНЬЛУНЧЭН - комплекс археологических памятников развитого бронзового века на территории современного города Ухань (провинция Ху­бэй, Ки­тай).

Со­от­но­сит­ся с ос­тат­ка­ми го­ро­да и его ок­ру­ги сред­не­го эта­па эпо­хи Шан. От­крыт в 1954 году. Мас­штаб­ные рас­коп­ки в 1963-1994 годах. Ком­плекс (пло­щадь около 1 км2) вклю­ча­ет го­ро­ди­ще Пань­лун­чэн на бе­ре­гу реки Фу­хэ (низовья Юньшуй, левого при­то­ка Янц­зы), свя­зан­ные с ним по­гре­бе­ния, ос­тат­ки жи­лых и хо­зяйств. со­ору­же­ний в пунк­тах Ванц­зяц­зуй, Лиц­зяц­зуй, Янц­зяц­зуй, Янц­зя­вань, Ло­уц­зы­вань.

Го­ро­ди­ще в пла­не близ­ко пря­мо­уголь­ни­ку 290× 260 м, с 1 про­ёмом на ка­ж­дую сто­ро­ну (во­ро­та); высота стен не ме­нее 7 м. Ок­ру­же­но рвом. В северо-восточном уг­лу го­ро­ди­ща - плат­фор­ма (высота около 1 м), на ко­то­рой на­хо­ди­лись сти­ло­ба­ты 2 строе­ний дворца. Все эти по­строй­ки сде­ла­ны из трам­бо­ван­ной зем­ли. Пер­вое зда­ние дворца (38,2× 11 м) со­стоя­ло из 4 ком­нат, ка­ж­дая име­ла вход с юга, а две цен­траль­ные - ещё и с се­ве­ра. В 13 м юж­нее рас­по­ла­га­лось вто­рое зда­ние - зал (27,25× 10,8 м), с 2 вхо­да­ми в юж­ной и по 1 в западной и восточной сте­нах; вдоль западной сто­ро­ны уло­жен ку­сок ке­ра­мической дре­наж­ной тру­бы. Сте­ны - ка­мы­шо­вые на де­ревянном кар­ка­се, об­ма­за­ны гли­ной. Ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся 4-скат­ные 2-ярус­ные кры­ши; их 2-й ярус об­ра­зу­ет кров­ля га­ле­реи на де­ревянных ко­лон­нах, вы­хо­дя­щая за пе­ри­метр сти­ло­ба­та и под­дер­жи­вае­мая лёг­ки­ми опо­ра­ми (как пра­ви­ло, по 2 на­про­тив ко­лон­ны). Та­кая кон­ст­рук­ция, по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, - про­то­тип «па­ря­щих» крыш, ха­рак­тер­ных для тра­диционной китайской ар­хи­тек­ту­ры . Пла­ни­ров­ка («впе­ре­ди за­ла, сза­ди по­кои») впо­след­ст­вии ста­ла клас­си­че­ской для китайской двор­цо­вой ар­хи­тек­ту­ры.

За пре­де­ла­ми го­ро­ди­ща изу­че­но 8 по­стро­ек (на фун­да­мен­те и по­лу­зем­ля­нок), мно­го ка­нав, за­пол­нен­ных дре­вес­ным уг­лём и фраг­мен­та­ми ке­ра­мических тиг­лей; 37 по­гре­бе­ний. Вы­де­ля­ет­ся мо­ги­ла в Лиц­зяц­зуй с жерт­вен­ной ямой на дне; де­ревянный гроб по­ме­щён в де­ревянный сар­ко­фаг, ук­ра­шен­ный резь­бой, по­кры­той чёр­ной крас­кой; основное за­хо­ро­не­ние со­про­во­ж­да­ли 3 че­ло­ве­че­ских по­гре­бе­ния, ке­ра­мические куб­ки, кор­ча­ги с ши­ро­ким усть­ем, из­де­лия из так называемого про­то­фар­фо­ра; 23 со­су­да, клев­цы, се­ки­ры, на­ко­неч­ни­ки ко­пий и других из брон­зы; неф­ри­то­вые клев­цы и за­кол­ки.

Ма­те­риа­лы из Паньлунчэна под­раз­де­ля­ют­ся на 9 пе­рио­дов. Наи­бо­лее ран­ние на­ход­ки син­хро­ни­зи­ру­ют­ся с куль­ту­рой Эр­ли­тоу. Со­ору­же­ние го­ро­ди­ща и двор­ца в Паньлунчэне при­хо­дит­ся на 4-й пе­ри­од, что со­от­вет­ст­ву­ет пе­ре­ход­но­му пе­рио­ду ме­ж­ду куль­ту­ра­ми ниж­не­го и верх­не­го слоя Эр­ли­га­на. Наи­бо­лее бо­га­тые по­гре­бе­ния от­но­сят­ся к пе­рио­дам 4-му и 5-му - вре­ме­ни рас­цве­та го­ро­да, свя­зан­но­го с Паньлунчэном. По­гре­бе­ние в западной сте­не го­ро­ди­ща Паньлунчэн да­ти­ру­ет­ся 7-м пе­рио­дом, ко­гда го­род пе­ре­стал функ­цио­ни­ро­вать. Ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты - от 1450+1460 годов до 1235+1285 годов до нашей эры.

Паньлунчэн име­ет сход­ст­во с па­мят­ни­ка­ми ран­не­го и сред­не­го эта­па эпо­хи Шан в рай­оне современном городе Чжэн­чжоу. Ряд эле­мен­тов ор­на­мен­та­ции брон­зо­вых со­су­дов и форм ору­жия об­ла­да­ет ме­ст­ной спе­ци­фи­кой, сло­жив­шей­ся под влия­ни­ем куль­тур Учэн и Ху­шу. В ке­ра­ми­ке про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние нео­ли­тических куль­тур сред­не­го те­че­ния Ян­цзы (Цюй­цзя­лин, Ши­цзя­хэ).

Паньлунчэн яв­ля­ет­ся эта­ло­ном для вы­де­ле­ния па­мят­ни­ков од­но­именного ти­па на тер­ри­то­рии провинции Ху­бэй, к се­ве­ру от Янц­зы, провинции Цзян­си, к югу от Ян­цзы. Во 2-й пе­ри­од сред­не­шан­ская куль­ту­ра Паньлунчэн про­ни­ка­ет в рай­он озера Дун­тин­ху; са­мой юж­ной её точ­кой яв­ля­ет­ся по­се­ле­ние Тун­гу­шань, близ современного города Юэ­ян (провинция Ху­нань).

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