Намвье́т

Намвье́т ( кит. Наньюэ) (208–111 до н. э.) — государство, созданное циньским военачальником Чжао То (Чиеу Да), который командовал вой­сками Цинь на юге этой империи и отделился от нее накануне ее падения. Главной опорой нового государства стали населенные тогда в основном этническими вьетами (юэ) территории провинции Гуандун с центром в г. ­Паньюй (современный Гуанчжоу ), но вскоре к ним добровольно или в результате вой­н были присоединены и другие земли, включая нынешний Сев. Вьетнам. В 182 до н. э. Чжао То был провозглашен императором, что вызвало конфликт с империей Хань, однако затем в результате переговоров с представителями императора Вэнь-ди Чжао То формально согласился признать себя ханьским подданным, фактически сохранив независимость страны. Династия Чжао правила 5 поколений, но в конце концов пала под ударами вой­ск ханьского У-ди , после чего для Вьетнама начался период так называемой Северной зависимости, продолжавшейся около тысячи лет. После его завершения взаимоотношения между династиями Чжао и Хань (формальная зависимость при фактической самостоятельности) рассматривались вьетнамскими властями как исторический прецедент и образец выстраивания отношений с северным соседом. Длительное время (по крайней мере, в XI–XIV вв.) именно к Н. возводили истоки вьетнамской государственности, считалось, что следует стремиться к восстановлению его границ. Эта концепция изменилась лишь в XV в., когда по политическим сооб­ражениям вместо Н. в этом качестве были выдвинуты полулегендарные правители Хунг-выонги и государство Аулак.

Лит. : Полное собрание исторических записок Дайвьета (Дайвьет шы ки тоан тхы). Т. 1 / Пер. К. Ю. Леонова, А. В. Никитина. М., 2002. А. Л. Федорин.