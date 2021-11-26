МАЙЦЗИШАНЬ

МАЙЦЗИШАНЬ - буд­дий­ский скаль­ный хра­мо­вый ком­плекс в 45 км к юго-вос­току от современного города Тянь­шуй (провинция Гань­су, Ки­тай).

Об­сле­до­ва­ние с 1953 года, ко­гда Министерством куль­ту­ры КНР был соз­дан для это­го специальный от­ряд, позд­нее пре­об­ра­зо­ван­ный в Институт по со­хра­не­нию Майцзишань (основные ра­бо­ты по изу­че­нию и ре­кон­струк­ции в 1975-1984 годы).

Пе­ще­ры вы­руб­лены в ска­ле (высота около 140 м) на высоте около 60-70 м; об­ра­зу­ют 10 не­ре­гу­ляр­ных «эта­жей», соз­да­вав­ших­ся в на­прав­ле­нии с юго-за­па­да на юго-вос­ток. По­сколь­ку Майцзишань по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ний, со­хра­ни­лись 194 пе­ще­ры и боль­шие ни­ши, ко­то­рые строи­лись с начала V века, в пе­ри­од ди­на­стий Северная Вэй (386-534 годы), Западная Вэй (534-557 годы), Северная Чжоу (557-581 годы), Суй (581-618 годы). При ди­на­сти­ях Тан (618-907 годы), Северная Сун (960-1127 годы), Мин (1368-1644 годы) не­ко­то­рые пе­ще­ры ре­кон­ст­руи­ро­ва­лись и пе­ре­страи­ва­лись.

Из бо­лее чем 7200 изо­бра­же­ний основная часть от­но­сит­ся к ран­не­му пе­рио­ду. Сте­ны многих пе­щер по­кры­ты буд­дий­ски­ми и свет­ски­ми рос­пи­ся­ми (об­щая площадь бо­лее 1300 м2), в них про­сле­жи­ва­ет­ся воз­дей­ст­вие фре­сок из по­гре­бе­ний эпо­хи Хань (например, Ло­ян, Мао­лин, Чан­ша). Скульп­ту­ры де­ла­лись из гли­ны и рас­кра­ши­ва­лись, есть не­мно­го ка­мен­ных ба­рель­е­фов.

Боль­ше все­го пе­щер от­но­сит­ся к Северной Вэй. Для ран­них сре­ди них (до конца V века) ха­рак­тер­ны под­квадрат­ные в пла­не по­ме­ще­ния с пло­ским по­тол­ком, с 2 боль­ши­ми ни­ша­ми по сто­ро­нам и час­то с ря­да­ми ма­лень­ких ниш; сре­ди скульп­тур пре­об­ла­да­ет на­бор из 3 фи­гур - Буд­да и бод­хи­сат­твы по бо­кам. Древ­ней­шая да­ти­ро­ван­ная пе­ще­ра име­ет ши­ри­ну боль­ше глу­би­ны; у стен с 3 сто­рон - вы­со­кий ал­тарь, на нём и в ма­лых ни­шах стен рас­по­ло­же­ны гли­ня­ные фи­гу­ры Буд­ды и бод­хи­саттв. Фре­ски на сте­нах изо­бража­ют пре­имущественно до­на­то­ров, ря­дом на­пи­са­ны их име­на и ме­сто про­ис­хо­ж­де­ния, в том числе - город Чо­учи, ос­но­ванный в 446 году. До­на­то­ры пред­став­ле­ны в так называемой вар­вар­ской (сянь­бий­ской) оде­ж­де, за­пре­щён­ной в государстве Северная Вэй в 486 году, в хо­де ре­форм императора То­бы Ху­на. То есть строи­тель­ст­во Майцзишань на­ча­лось не позд­нее 446-486 годов.

В сле­дую­щем пе­рио­де (до па­де­ния Северная Вэй) по­яв­ля­ют­ся «ко­пы­то­об­раз­ные» в пла­не пе­ще­ры со свод­ча­тым по­тол­ком, чис­ло ста­туй в на­бо­ре уве­ли­чи­ва­ет­ся до 5 (Буд­да, 2 уче­ни­ка, 2 бод­хи­сат­твы) и 7 (до­бав­ля­ют­ся 2 стра­жа). Сре­ди мно­го­численных на­скаль­ных ри­сун­ков, по­ми­мо цве­тов ло­то­са, не­бес­ных фей и тому подобного, по­яв­ля­ют­ся кар­ти­ны по сю­же­там джа­так, по­ве­ст­во­ва­ния в кар­ти­нах на те­му сутр (так называемый цзин­бянь), в том числе о За­пад­ном рае Чис­той зем­ли (сре­ди них - круп­ней­шая, в пе­ще­ре № 127, со мно­гими пей­за­жа­ми, изо­бра­же­ния­ми строе­ний, лю­дей), о Вэй­моц­зе (Ви­ма­ла­кир­ти, бла­го­чес­ти­вом ми­ря­ни­не, ко­то­рый дос­тиг про­свет­ле­ния и пре­взо­шёл муд­ро­стью всех уче­ни­ков Буд­ды) и так далее.

При Западной Вэй по­яв­ля­ют­ся пе­ще­ры, ко­пи­рую­щие кон­ст­рук­цию слож­ных де­ревянных по­ст­роек: вы­се­ка­лись 8-уголь­ные ко­лон­ны, по­то­лоч­ные бал­ки, крон­штей­ны-до­угу­ны, сле­ги для че­ре­пи­цы. За ко­лон­на­ми рас­по­ла­га­лась га­ле­рея, за ней вы­се­ка­лись пе­ще­ры и ни­ши. Сре­ди скульп­тур по­яв­ля­ются изо­бра­же­ния бод­хи­саттв Вэй­моц­зе и Мань­чжуш­ри (Вэнь­шу); час­то с 2 сто­рон от Буд­ды рас­по­ло­же­ны фи­гу­ры обыч­ных де­воч­ки и маль­чи­ка, что сви­де­тель­ст­ву­ет об об­мир­ще­нии искусства.

При Северной Чжоу уве­ли­чи­ва­ет­ся чис­ло боль­ших гро­тов, вход в ко­то­рые оформ­лен ря­дом ко­лонн, за­тем идёт га­ле­рея, а за ней - до 7 пе­щер, ино­гда с де­ревянными кон­ст­рук­ция­ми. В пе­ще­ре № 3 - «Га­ле­рее ты­ся­чи Будд» (Цянь­фо­лан) вы­ре­зан­ные в ска­ле изо­бра­же­ния рас­по­ла­га­ют­ся в 6 ря­дов сра­зу за га­ле­ре­ей. Пе­ще­ры, по­стро­ен­ные или ре­кон­ст­руи­ро­ван­ные при Суй, пря­мо­уголь­ные в пла­не с 4-скат­ным по­тол­ком ли­бо «ко­пы­то­об­раз­ные» со свод­ча­тым по­тол­ком. Наи­бо­лее из­вест­ное из­вая­ние Майцзишань - си­дя­щий Буд­да (в пе­ще­ре № 13), высота 15,8 м; соз­дан в начале VII века.

По­сле па­де­ния ди­на­стии Мин по­пы­ток воз­ро­дить дея­тель­ность Майцзишань боль­ше не пред­при­ни­ма­лось и он, как и боль­шин­ст­во других пе­щер­ных мо­на­сты­рей и хра­мов, вско­ре при­хо­дит в упадок.

В 1961 году Майцзишань вклю­чён в спи­сок объ­ек­тов ис­то­ри­ко- куль­тур­но­го на­сле­дия об­ще­го­су­дарственного зна­че­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)