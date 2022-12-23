ЛЮЙ-ХОУ Люй-хоу (также Люй Чжи, Люй Тай-хоу) (?—180 до н. э.) — супруга Гао-цзу (256/247 — 195 до н. э.), императора государства Хань (202 до н. э. — 220 н. э.).

Люй-хоу (также Люй Чжи, Люй Тай-хоу) (?—180 до н. э.) — супруга Гао-цзу (256/247 — 195 до н. э.), императора государства Хань (202 до н. э. — 220 н. э.). После смерти Гао-цзу на престол взошел ее сын, ставший императором Сяо Хуэй-ди (194—188 до н. э.). Опасаясь возможного претендента на престол — малолетнего сына Гао-цзу от Жу-и (наложницы из рода Ци) она отравила ребенка, затем жестоко расправилась с его матерью. Император был глубоко потрясен поступком матери, начал пьянствовать и перестал уделять внимание делам управления. В литературе Л.-х. стала символом необузданной жестокости. После смерти Сяо Хуэй-ди в 188 до н. э. все указы и декреты издавались от имени вдовствующей императрицы, которая последовательно возвела на престол сначала сына дочери Сюаньпин-хоу, затем сына Чаншань-вана по имени И. В действительности правила империей самовластно с помощью представителей своего клана Люй, чью роль она стремилась усилисть в ущерб роду императора Лю.

При Л.-х. в 192—189 до н. э. была возведена стена вокруг столицы Чанъань. В 183 до н. э. Л.-х. запретила Хань торговать с другими странами, что привело к конфликту с южным царством Нань-юэ (Намвьет, 207—111 до н. э.), в котором войска Хань потерпели поражение.После смерти Л.-х. род Лю вернул власть, сановники из рода Люй были устранены, правила престолонаследия были узаконены, чтобы не повторять пример Л.-х.

После смерти Л.-х. род Лю вернул власть, сановники из рода Люй были устранены, правила престолонаследия были узаконены, чтобы не повторять пример Л.-х.

Лит. : Сыма Цянь. Ши-цзи («Исторические записки») / Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина под общ. ред. Р. В. Вяткина. Т. 2. М., 2003. Г. С. Попова.