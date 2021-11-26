БЕЙ

Почетный титул принца или правителя в доосманские и раннеосманские времена, восходящий к раннетюркскому «бег».

Позже — титул губернатора округа (Санджакбей, см. Санджак), в новое время — титул землевладельца , а также детей крупных государственных деятелей. В республиканской Турции (до 1934) — форма обращения к государственным чиновникам и военным (от майора до генерала), в Тунисе (до 1957) — титул наследственного правителя.

В настоящее время — форма обращения к людям старше по званию или возрасту.

Автор статьи: М. С. Мейер.

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