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БЕЙ
Почетный титул принца или правителя в доосманские и раннеосманские времена, восходящий к раннетюркскому «бег».
Позже — титул губернатора округа (Санджакбей, см. Санджак), в новое время — титул землевладельца, а также детей крупных государственных деятелей. В республиканской Турции (до 1934) — форма обращения к государственным чиновникам и военным (от майора до генерала), в Тунисе (до 1957) — титул наследственного правителя.
В настоящее время — форма обращения к людям старше по званию или возрасту.
Автор статьи: М. С. Мейер.
© Российская Историческая Энциклопедия
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