ЛЮ БАН

ЛЮ БАН - Китайский им­пе­ра­тор в 202-195 годы до н. э.

Из за­жи­точ­ной кре­сть­ян­ской семьи. По­сле обу­че­ния по­лу­чил пост на­чаль­ни­ка поч­то­во-по­ли­цей­ской стан­ции (тин­чжа­на) в уезде Пэй. В 209 году при­сое­ди­нил­ся к вос­ста­нию Чэнь Шэ­на про­тив ди­на­стии Цинь, за­нял Пэй и объ­я­вил се­бя Пэй-гу­ном (пра­ви­те­лем Пэй). В 208 году примк­нул к од­но­му из во­ж­дей пов­стан­цев Сян Ля­ну (?–208), а по­сле его ги­бе­ли на­чал дей­ст­во­вать са­мо­стоя­тель­но. Ар­мия Лю Бана на­ря­ду с от­ря­да­ми чус­ко­го ари­сто­кра­та Сян Юя ста­ла главной си­лой вос­ста­ния. В 207 году Лю Банза­нял сто­ли­цу город Сянь­ян и в 206 году про­воз­гла­сил се­бя ва­ном. В том же го­ду на­чал вой­ну про­тив Сян Юя, зая­вив­ше­го пре­тен­зии на императорский пре­стол. Раз­гро­мив его, в 202 году про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром под име­нем Гао-цзу, ос­но­вал но­вую пра­вя­щую ди­на­стию Западный Хань и пе­ре­нёс сто­ли­цу в Чанъ­ань (ны­не Си­ань). За­им­ст­во­вал у Цинь цен­тра­ли­зо­ван­ную сис­те­му управ­ле­ния, вос­ста­но­вил ме­ст­ную ад­ми­ни­ст­ра­цию, объ­я­вил ши­ро­кую ам­ни­стию, вер­нул ран­ги, зем­лю и жи­ли­ща их преж­ним об­ла­да­те­лям. Лю Бан от­ме­нил так­же жес­то­кие на­ка­за­ния пе­рио­да Цинь, ввёл но­вый ко­декс за­ко­нов , рас­пус­тил ар­мии и по­зво­лил сол­да­там вер­нуть­ся к за­ня­тию сельским хозяйством. Что­бы пре­сечь се­па­ра­ти­ст­ские уст­рем­ле­ния ме­ст­ных пра­ви­те­лей и ари­сто­кра­тии, пе­ре­се­лил их в сто­ли­цу и близ­ле­жа­щие рай­оны. Стре­мясь из­бе­жать во­енного столк­но­ве­ния с хун­ну, про­во­дил в их от­но­ше­нии по­ли­ти­ку уми­ро­тво­ре­ния и ус­та­нов­ле­ния ди­на­стических свя­зей.