ИНЬЦЮЭШАНЬ

ИНЬЦЮЭШАНЬ - собрание древнекитайских письменных произведений, открытых в ходе археологических раскопок близ города Линьи (пров. Шань­дун, Ки­тай).

По­лу­че­но в 1972 году при рас­коп­ках мо­гиль­ни­ка эпо­хи Хань. В по­гре­бе­нии 1, где по­хо­ро­нен офи­цер китайской ар­мии по фа­ми­лии Сы­ма (умер ме­ж­ду 141 годом и 133 годом до нашей эры), най­де­но 4942 бам­бу­ко­вые план­ки с тек­ста­ми, в чис­ле ко­то­рых из­вест­ные (гла­вы из «Гу­ань-цзы», «Мо-цзы» , «Сунь­цзыбин фа») и не­из­вест­ные ра­нее со­чи­не­ния; сре­ди тек­стов осо­бую цен­ность име­ют тру­ды «Бин фа» («Спо­со­бы [управ­ле­ния] вой­ском») Сунь Би­ня, «Лю тао» («Шесть стра­та­гем») и др.

В по­гре­бе­нии 2 (118 год до нашей эры) най­де­но 32 бам­бу­ко­вые план­ки с ка­лен­дар­ны­ми за­пи­ся­ми за 134 года до нашей эры. Иньцюэшань - од­на из са­мых боль­ших по чис­лу и зна­чи­мых по со­хран­но­сти ар­хео­ло­гических на­хо­док древнекитайских тек­стов.

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