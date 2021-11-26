ДАВЭНЬКОУ

ДАВЭНЬКОУ - археологическая культура среднего неолита в западном, южном, части центрального Шаньдуна и северном Цзянсу в Китае.

На­зва­на по рас­коп­кам в 1959 года мо­гиль­ни­ка у де­ре­вень Бао­тоу и Да­вэнь­коу в западной час­ти провинции Шань­дун на реке Вэнь­хэ. Рас­коп­ки в 1964, 1974, 1978 годах. Вы­де­ля­ют 3 (ино­гда боль­ше) пе­рио­да. В ран­нем пе­рио­де - вы­со­кие мис­ки (в том числе с гео­мет­рической рос­пи­сью), плос­ко­дон­ные или на низ­ком под­до­не, три­по­ды (со­су­ды на 3 нож­ках) на ос­но­ве горш­ков, чаш, кув­ши­нов со сли­вом и боль­шой руч­кой; сре­ди мас­со­вых форм - горш­ки на под­до­не, ча­ши на вы­со­ком под­до­не, ино­гда с от­вер­стия­ми, куб­ки на тон­кой нож­ке (в т. ч. с рос­пи­сью с мо­ти­вом вось­ми­ко­неч­ной звез­ды), кув­ши­ны с руч­кой в средней час­ти ту­ло­ва; ха­рак­те­рен ор­на­мент зиг­за­гом, точ­ка­ми, их ком­би­на­ции.

В сред­нем пе­рио­де - куб­ки на тон­кой нож­ке с раз­де­ляю­щим­ся на 3 час­ти ос­но­ва­ни­ем, на вы­со­ком под­до­не и т. п., по­яв­ля­ет­ся пер­фо­ра­ция под­до­нов, нет плос­ко­дон­ных ми­сок и три­по­дов на их ос­но­ве.

В позд­нем пе­рио­де - мас­со­вые стан­дар­ти­зи­рованные фор­мы, из­го­тов­лен­ные на гон­чар­ном кру­ге: раз­но­об­раз­ные круж­ки, ча­ши на вы­со­ком под­до­не и др., кув­ши­ны-три­по­ды с по­лы­ми нож­ка­ми и т. д.; ор­на­мен­та­ция встре­ча­ет­ся не­час­то (го­ри­зон­таль­ные врез­ные ли­нии, рос­пись во­лю­та­ми). Тру­по­по­ло­же­ния го­ло­вой на вос­ток или се­ве­ро-вос­ток, вы­тя­ну­ты, есть в де­ревянных гро­бах, кол­лек­тив­ные; мно­го­численная ке­ра­ми­ка, из­де­лия из ра­ко­вин, кос­ти (в т. ч. гре­бень с врез­ны­ми зна­ка­ми), шли­фо­ван­ные ка­мен­ные то­по­ры, в т. ч. свер­лё­ные и др., в могилах ино­гда кос­тя­ки или че­лю­сти сви­ньи. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве. Ра­нее по­ня­тие «куль­ту­ра, или пе­ри­од Да­вэнь­коу» объ­еди­ня­ло все куль­ту­ры сред­не­го не­оли­та Шань­ду­на и северного Цзян­су.

В но­вей­ших ис­сле­до­ва­ни­ях на­ря­ду с Давэнькоу вы­де­ля­ют куль­ту­ры Бэй­синь, Лю­линь и др. Куль­ту­ре Давэнькоу пред­ше­ст­во­ва­ла куль­ту­ра Да­дунь­цзы (4200-3700 годы до н. э.), в устаревших публикациях счи­та­ли ран­ним пе­рио­дом Давэнькоу.

Куль­ту­ра Давэнькоу сме­ни­лась куль­ту­рой Лун­шань.

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