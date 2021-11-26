БАНЬ ЧАО

Китайский военачальник и дипломат империи Восточная Хань, младший брат Бань Гу.

В 62, после назначения брата императорским историографом, Б. Ч. переселился в столицу Лоян, занимался перепиской книг, затем получил мелкую должность в отделе историографов при дворе. В 73 в составе войска военачальника Доу Гу попал в «Западный край» (Вост. Туркестан). Занимал невысокую военную должность цзя сыма (помощник военачальника 4-го ранга 2-й ступени), отличился в битвах при Хуми и оз. Баркуль; после разгрома царства Чарклык (см. Сюнну) получил повышение. В 78 представил доклад о стратегии подчинения государства Куча (кит. Гуйци), используя «варваров против варваров». С 90 — наместник всего «Западного края» (Сиюй духу).

Во многом благодаря усилиям Б. Ч. был установлен контроль над значительной частью Центральной Азии: в 88 он захватил Яркенд, в 90 разбил войско Кушанского царства , позднее завоевал государства Карашар, Курля, Чара и др. В 97 Б. Ч. направил в Римскую империю (кит. Да Цинь) посла Гань Ина, который, достигнув лишь Персид­ского залива (Харакс), привез первые сведения о государствах Зап. Азии (Парфии и др.) и Римской империи.

В 102 Б. Ч. покинул службу и вернулся в столицу.

Автор статьи: М. Ю. Ульянов.

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