ТРИЕРАРХИЯ (др.-греч. τριηραρχία от τριήρης «военный корабль с тремя рядами весел»)

Литургия в Афинах, которая налагалась на богатых граждан.

По сообщению Аристотеля , в 483 г. до н.э. Фемистокл , дав деньги взаимообразно ста богатейшим гражданам, распорядился построить сто триер . Каждый из этих ста строил одну. С тех пор стратеги назначали триерархов, которые должны были за свой счет оснастить военный корабль - триеру, а также оплачивать содержание команды. Триерарх отправлялся на нем в поход как капитан и нес все расходы по содержанию корабля и его ремонту. Общие расходы достигали от 40 до 60 мин, т.е. талант. Это была самая дорогая литургия. После 411 г. до н.э. обязанности по оснащению и содержанию одного корабля несли уже два гражданина. В 357 г. до нэ. было решено, что к триерархии привлекаются 1200 богатых граждан, разделенных на 20 симморий, по 60 человек в каждой. Каждая симмория делилась на несколько синтелий от 2 до 16 человек в каждой. С 340 г. до н. э. расходы по триерархии стали распределяться более равномерно. По предложению Демосфена , тот, у кого имущество оценивалось в 10 талантов, оснащал один корабль, у кого – 20 талантов - 2 корабля. Те, кто имели меньше 10 талантов, объединялись в группы, чтобы в совокупности было 10 талантов, и оснащали один корабль.

Исторические источники :

Аристотель. Афинская полития;

Демосфен. XIV, XVIII, LI; Лисий,VII, XIII, XVIII, XIX, XXI, XXV, XXIX, XXXII;

Псевдо-Ксенофонт.

Автор статьи: А.Б. Шарнина