ТИРАНИЯ

Тирани́я ( древнегреч . τυραννίς) — один из терминов, изначально используемый древнегреческими авторами для обозначения единоличной власти, возникшей в наиболее развитых полисах (Коринф, Сикион, Мегары, Афины, Милет, Митилена, Самос и др.) архаической Греции («старшая Т.»). Существуют различные теории о происхождении Т.: политическая (на основе учения Аристотеля о тиранах-демагогах), экономическая, социологическая или так называемая расовая, гоплитская. Несмотря на различия и противоречивость этих теорий, было выработано общее представление о Т., основанное на представлениях о ней греческих авторов классической эпохи, и долгое время разделялось большинством исследователей. Т. — многогранное явление, распространенное в архаической Греции, которое маркирует значимый этап в развитии полиса от аристократического к гражданскому правлению; порождена социально-экономическими конфликтами, еще более обострившимися в условиях внутриполитической борьбы аристократических группировок, в результате которой отдельные представители аристократии узурпировали власть с помощью вооруженной силы. Т. — новая форма государственного устройства, отличная от предыдущих, для которой греки заимствовали специальное обозначение. Неограниченная и незаконная власть — неотъемлемые характеристики Т. Хотя основной причиной захвата власти были личные амбиции, однако в целом Т. способствовала процветанию полиса и обеспечивала его социальную стабильность. К началу V в. до н. э. Т. почти повсеместно были ликвидированы.

XXI в. внес коррективы в представление об уровне политического развития архаического полиса. Было установлено, что в VII в. до н. э. еще не сложился четко оформленный политический строй, способный управлять относительно сложным обществом; политика в раннем полисе, который представлял собой олигархию, была уделом исключительно элиты до конца эпохи архаики, а государственный аппарат в роли инструмента по урегулированию политической конкуренции внутри элиты был слабо эффективен. Соответственно было предложено еще одно понимание архаической Т.: это не особый режим, термин «Т.» характеризует традиционный, хотя и необычно властный стиль правления. Первые тираны, действуя в минимально регулируемой политической среде, не были ни революционерами, ни узурпаторами, ни квазимонархами. Т. была «обычным» правлением в его наиболее утрированной форме и de facto традиционной формой власти во всех отношениях; она не представляла ни альтернативы, ни угрозы существовавшим олигархиям, в которых процветала, так как насилие, если и применялось, было направлено лишь против конкурентов, а не против существующего строя. Слово «тиран» не греческое, заимствовано предположительно из лувийского и связано с титулом tarwanis — «судья», «правитель», оно распространилось в восточном Средиземноморье при посредничестве филистимлян. Т. возродилась в период кризиса классического полиса («младшая Т.») в некоторых регионах Греции в IV в. до н. э.

Лит. : Berve H. Die Tyrannis bei den Griechen. Bd. 1–2. München, 1967; Libero de L. Die archaische Tyrannis. Stuttgart, 1996; Popular Tyranny: Sove­reignty and its Discontents in Ancient Greece / Ed. K. Morgan. Austin (TX), 2003; Anderson G. Before Turannoi Were Tyrants: Rethinking a Chapter of Early History // Classical Antiquity. 2005. Vol. 24 (2). P. 173–222. Е. И. Соломатина.