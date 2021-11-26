ТИМОФЕЙ (др.-греч. Τιμόθεος) На чтение: 1 минута

Афинский полководец.

Сын афинского стратега Конона . Он был учеником Платона и Исократа , а также другом последнего. Слава отца, богатство и прекрасное образование сделали его заметным в афинском обществе. В 378 г. до н.э. он командовал вместе с Хабрием и Каллистратом флотом, снаряженным против Спарты . В 375 г. до н.э. с флотом в 60 кораблей возглавил экспедицию в Пелопоннес, опустошил побережье Лаконики и, обогнув Пелопоннес, захватил Керкиру. По свидетельству Ксенофонта «он никого не порабощал, не удалял в изгнание и не изменял государственного устройства; поэтому ему удалось расположить к себе города, находящиеся в этих местах».

В сражении со спартанским навархом Николохом он одержал победу и поставил трофей в Ализии (в Акарнании). Способствовал заключению мира в 374 г. до н.э. Позже за то, что не сумел оказать помощь Керкире, Тимофей был обвинен Ификратом и Каллистратом, но благодаря заступничеству своих друзей Ясона Ферского и Алкета Эпирского, был освобожден от суда и отправился в Персию. Там он участвовал в покорении Египта. Вернувшись в Афины, примирился с Ификратом, выдал за его сына свою дочь. В 368 г. до н.э. был послан на помощь персидскому сатрапу Ариобарзану. Когда тот отпал от персидского царя, Тимофей напал на Самос, занятый в это время персами. После 11 месяцев осады в 366 г. до н.э. он захватил остров.

В 364 г. до н.э. он взял Потидею и ряд других городов на Халкидике, но потерпел поражение при Амфиполе и Олинфе. В Союзнической войне 357 – 355 гг. до н.э. после гибели Хабрия он вместе с Ификратом был поставлен во главе афинского флота. Вместе с Менесфеем и Ификритатом он был обвинен третьим стратегом Харетом в измене, так как из-за разыгравшейся бури они отказались начать сражение. Ификрат уклонился от суда, а Тимофей был приговорен к штрафу в сто талантов и ушел в изгнание в Халкиду и там вскоре умер. Античные авторы отмечали его храбрость, осмотрительность как полководца, но обвиняли в невоздержанности и расточительности.

Исторические источники :

Демосфен;

Динарх;

Диодор Сицилийский;

Исократ;

Ксенофонт. Греческая история;

Непот. Тимофей.