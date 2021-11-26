ПАРФЕНОН (др.-греч. Παρθενών)

Памятник древнегреческой архитектуры, храм на афинском Акрополе, посвященный покровительнице города богине Афине Парфенос (Афине Деве).

Храм должен был заменить старое святилище Афины, разрушенное персами в 480 г. до н.э. во время греко-персидской войны . Строительные работы начались в 447 г. до н.э. по проекту архитекторов Иктина и Калликрата и были завершены в 438 г. до н.э., хотя отделочные работы, скульптурное убранство продолжались до 432 г. до н.э. Храм строился на пике могущества Афинской архэ (морской державы), и этот амбициозный проект должен был стать живым символом величия Перикловых Афин, средства на него были позаимствованы, в том числе, из союзной казны. Парфенон считается воплощением высшего расцвета эллинской архитектуры, результатом многовековых поисков греческими зодчими наилучших пропорций. По своему плану Парфенон – периптер, окруженный перистилем – колоннадой из 46 дорических колонн. В этом гениальном творении из светлого пентелеконского мрамора ни одна колонна нарочито не поставлена перпендикулярно к земле, ни одна не стоит точно параллельно к соседней, причем градус наклона колонны меняется в зависимости от ее места в колоннаде. Известно также, что ряды цоколя храма, хотя и кажутся равными, на деле разной высоты, а поверхность каждой ступени слегка выпуклая и т.д. Храм, построенный из фальшивых прямых и фальшивых горизонтальных поверхностей, воспринимается живым олицетворением гармонии и соразмерности.

Скульптурное убранство Парфенона было выполнено Фидием и его учениками. Фриз – триглифно-метопный, как и положено в дорическом ордере; он был раскрашен: триглифы – синие, а фон метоп был красный. Скульптурные группы на метопах и фронтонах также были раскрашены. На восточной стороне над главным входом изображалась гигантомахия , на западной – битва афинян с амазонками, на южной – битва кентавров с лапифами , на северной – сцены из Троянской войны. Кроме того, был еще внутренний фриз – ионический, опоясывающий целлу (внутреннюю часть храма) и опистодом (помещение в западной части, где хранилась казна); на нем изображалось шествие во время Панафиней – главного праздника афинского полиса. Скульптурная группа на восточном фронтоне храма изображала рождение Афины из головы Зевса (в Средние века здесь было безжалостно пробито окно), на западном фронтоне был представлен спор между Афиной и Посейдоном за право покровительствовать Аттике. Значительная часть элементов фризов и фронтонов Парфенона хранится в Лондоне, в Британском музее – они были вывезены в нач. XIX в. лордом Элджином. Внутри храма в центральном нефе стояла статуя Афины Парфенос Фидия, выполненная в хрисоэлефантинной технике (из золота и слоновой кости на деревянном каркасе), высота скульптуры составляла более 10 м. Новый храм стал средоточием всего ансамбля Акрополя, включавшего в себя Пропилеи, Эрехтейон, храм Ники Аптерос (Бескрылой).

В храме хранилась сокровищница Афинского полиса, а также казна Делосского (Афинского) морского союза.

В III в. Парфенон пострадал во время нашествия готов и герулов; возможно, именно тогда случился пожар, в результате которого обрушилась крыша (хотя высказывалось мнение, что его причиной стало землетрясение). В VI в. храм был превращен в христианскую церковь Богородицы и перестроен, а после захвата Византийской империи турками, в XV в. здесь была устроена мечеть. Однако, не эти переделки, перестройки и разграбления нанесли фатальный удар по Парфенону. В 1687 г. венецианцы штурмовали Акрополь, в котором турки не только устроили склад боеприпасов, но и укрыли своих женщин и детей, полагая, что их противники-христиане не тронут бывший христианский храм. Одна из многочисленных венецианских бомб попала в пороховой склад, фактически полностью уничтожив центральную часть Парфенона. В настоящее время в Парфеноне фактически постоянно ведутся реставрационные работы, на прилегающей территории – археологические раскопки, а греческое правительство безуспешно пытается вернуть на родину «мраморы Элджина».

Иллюстрации :

Парфенон (общий вид)

План Парфенона.

Всадники. Фрагмент западного фриза.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева