МЕТЕКИ

Метеки (метэки, древнегреч. μέτοικοι — «рядом живущие») — название постоянно проживавших в греческом полисе выходцев из других полисов и их потомков; в Афинах в категорию М. включались также вольноотпущенники. М. не являлись гражданами, не имели политических прав и платили за свое проживание особую подать государству. Не имея возможности приобретать землю, М. занимались преимущественно ремеслом и торговлей; среди них были весьма состоятельные люди, особенно в Афинах, где положение метеков было относительно благоприятным. Многие видные деятели афинской культуры (Анаксагор, Лисий, Аристотель и др.) были М.

Лит. : Mansouri S. Athenes vue par ses meteques (Ve–IVe siecle av. J.-C.). Paris, 2011. И. Е. Суриков.